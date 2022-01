WhatsApp se ha convertido en una de esas aplicaciones en la que muchos gustan hablar, incluso varios realizan no solo llamadas, sino también videollamadas y hasta envían mensajes de audio. Pero a veces nos pasa que no podemos agregar a una persona del extranjero debido a que no registramos su número de manera adecuada.

Es por esa razón que hoy te brindaremos todos los pasos para poder conversar con esa persona en WhatsApp sin la necesidad de equivocarte a cada rato en registrar su número. Solo deberás tener un poco de paciencia y seguir todos los pasos que te brindamos.

CÓMO AGREGAR UN NÚMERO DEL EXTRANJERO EN WHATSAPP

Lo primero será ingresar a la libreta de contactos de tu teléfono.

En el espacio donde debes colocar el número de teléfono del contacto, pulsa el símbolo más (+).

Ahora escribe el código de país seguido del número de teléfono completo.

El código de país es un prefijo numérico que se ingresa antes de colocar el número de teléfono nacional completo para poder llamar a otro país. Puedes buscar en línea el código de país que necesites.

Por ejemplo, si el contacto está en Estados Unidos (código de país “1″) y tiene el código de área “408″ y el número de teléfono “XXX-XXXX”, debes ingresar +1 408 XXX XXXX.

En el caso le quieras pasar tu número, el texto sería “+51 XXXX XXXXX”. El código del país en Perú es +51 y le siguen los 9 dígitos de tu celular.

CÓDIGOS DEL EXTRANJERO PARA AGREGAR A WHATSAPP

Estados Unidos: 1

España: 34

Argentina: 54

Alemania: 49

Brasil: 55

Canadá: 001

Chile: 56

Francia: 33

Italia: 39

México: 52

Perú: 51

Venezuela: 58

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.