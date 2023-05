WhatsApp es una de las aplicaciones más valoradas hoy en día, debido a que cuenta con diferentes opciones que mejoran la experiencia de los usuarios. Un ejemplo muy claro es cuando tienes que agregar a otras personas a un grupo, pero no deseas añadirlas como parte de tus contactos personales.

Como se sabe, normalmente si se desea añadir participantes a un grupo de WhatsApp lo primero es colocarlos en nuestra agenda y posteriormente ir añadiéndolos. No obstante, si no conocemos a esas personas, lo común es no querer agregarlos, sobre todo, si sabemos que no nos comunicaremos con ellas.

Ante esto, WhatsApp nos permite realizar una serie de ajustes dentro de la misma aplicación para evitar esta situación, por lo que no es necesario inventar excusas o recurrir a otros para que introduzcan participantes al chat grupal. En MAG te brindamos una guía con los pasos a seguir.

Cómo añadir a personas en un grupo de WhatsApp sin añadirlos en tus contactos

Si no deseas agregar a diferentes usuarios dentro de tus contactos, existe una manera de lograrlo. Aquí te enseñamos qué hacer.

Desde tu celular Android, entra a la app de WhatsApp y dirígete al menú.

Ahora, toca en la opción “Info. del grupo” y dale a “Añadir participantes”.

Entre las opciones, pulsa en “Invitar con enlace”.

En el caso de iPhone, selecciona “Info. del grupo”, ubicado en la parte superior.

Ahora, en la sección “Participantes”, elige “Invitar al grupo mediante un enlace”.

Copia el enlace y compárteselo a la persona interesada.

El individuo solo deberá tocar en el link y listo, podrá ingresar al grupo de WhatsApp.

De esta manera te evitarás agregar a demasiadas personas en tu lista de contactos y llenar tu agenda en vano.

