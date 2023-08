Los grupos de WhatsApp son conversaciones en donde normalmente existe mucha actividad, esto debido a su gran número de participantes (1.024 en total), sin embargo, la mayoría no sabe que cada uno puede tener un tono de notificación diferente para que sepas en cuál de todos te enviaron un nuevo mensaje, ¿Quieres aprender a realizar esta configuración? es algo que en Mag te explicaremos de inmediato.

No todas las conversaciones grupales tienen que contestarse con urgencia, pero hay algunas que sí requieren de una respuesta rápida, como por ejemplo: un grupo del trabajo. WhatsApp te permite configurarlo para que le des un tono de notificación único, tras escucharlo sabrás que alguien envió un mensaje en ese chat sin la necesidad de ingresar al aplicativo.

Lo mejor de todo es que no vas a descargar aplicaciones adicionales y tampoco programas modificados como WhatsApp Plus, Fouad, GB y otros que no son seguros para la información personal que compartes con tus contactos.

La guía para darle un tono de notificación diferente a cada grupo de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación e ingresa a una conversación grupal.

Presiona sobre el nombre del chat y se desplegarán las configuración del mismo.

Desplázate hacia abajo y oprime en el apartado que dice “ Personalizar notificaciones ”.

”. Activa la casilla “Usar notificaciones personalizadas”.

El siguiente paso es tocar en “Tono de notificación”.

Finalmente, cambia “Predeterminado” por una de las opciones.

Recomendamos no agregar la misma en otros grupos.

Por qué debes habilitar el modo oscuro de WhatsApp

Consideramos que es la razón más importante, te permite evitar la fatiga visual o algún tipo de problema con tu salud visual.

Ahorras la batería de tu teléfono inteligente, ya que los píxeles negros necesitan menos energía que uno más luminoso.

La reducción de la luz azul hace que visualizar en un fondo oscuro sea más cómodo.

Conserva la pantalla de tu dispositivo móvil.

Para activarlo abre WhatsApp > presiona sobre el ícono de los tres puntos (arriba a la derecha).

> presiona sobre el ícono de los tres puntos (arriba a la derecha). Toca en “Ajustes” > luego en el apartado que dice “Chats”.

Oprime en “Tema”.

Finalmente, selecciona la opción “Oscuro”.

