WhatsApp Messenger, la aplicación de mensajería perteneciente a la compañía Meta, no tiene una función específica para ocultar tus conversaciones, pero sí una herramienta que te permite hacer algo similar como archivar tus chats en una carpeta, la misma que se identifica a simple vista desde la interfaz principal de la referida plataforma. Por fortuna de aquellos usuarios que por alguna razón quisieran esconder sus chats, existe una versión no oficial de WhatsApp denominada WhatsApp Plus, desde aquí sí puedes ocultar tus conversaciones e incluso añadirle un patrón de seguridad o huella digital, en Mag te enseñaremos cómo hacerlo, toma nota.

Antes de comenzar, es importante aclarar que WhatsApp Plus ha sido reconocida por Meta como una “versión no oficial” de su programa nativo, por lo que existe un riesgo para los usuarios porque no cuenta con la tecnología del cifrado de extremo a extremo, una mecanismo de seguridad para que solo tú y la persona con la que chateas sean capaces de ver o escuchar todo lo que se envían. Sabiendo esto, primero te enseñaremos a descargar la versión Plus, pero queda bajo tu propia responsabilidad utilizarla, aunque a la fecha no existen reportes de fallas o seguridad.

CÓMO DESCARGAR LA APK DE WHATSAPP PLUS

Para acceder a la última versión de la APK de WhatsApp Plus sin anuncios, únicamente tienes que descargar la actualización más reciente de la plataforma. Hay que recordar que para instalar la versión Plus en tu celular Android, previamente debes eliminar la aplicación original de WhatsApp.

Es un hecho que desde la Google Play Store no podrás descargar esta APK, pero sí a través de ciertas páginas web con ayuda de tu navegador favorito como: Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, etc.

Existen tres sitios web confiables en donde puedes obtener WhatsApp Plus, estas son: Malavida , APKPost y iDescargar .

, y . Accede a las páginas y presiona sobre “Descargar”.

Finalmente, otorga los permisos al navegador de tu móvil para que lo puedas instalar.

CÓMO OCULTAR LOS CHATS EN WHATSAPP PLUS Y AÑADIRLE UN PATRÓN DE SEGURIDAD O HUELLA DIGITAL

Antes de registrarte en la aplicación Plus, tienes que eliminar tu cuenta de WhatsApp Oficial .

. Abre WhatsApp Plus y crea una nueva cuenta con tu número telefónico.

El siguiente paso es pulsar sobre uno de los chats que quieres ocultar (ojo no archivar).

Cuando la conversación esté sombreada aprieta el ícono de las tres rayas que se encuentran en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, dale en “Ocultar chat”.

Como es primera vez que haces esto, te pedirán elegir un método de seguridad para que ingreses a esta sección oculta. Puede ser un patrón de seguridad, PIN, contraseña o huella digital, escoge la que más te guste.

Tras crear tu clave o patrón, volverás a la interfaz principal con el chat sombreado, repite el proceso para ocultar el chat y coloca tu contraseña, ahora la conversación habrá desaparecido.

Listo, eso sería todo, has creado un método de seguridad para que cuando alguien quiera ingresar a la sección oculta primero le pidan una contraseña o patrón. Seguro te estarás preguntando, ¿Dónde están los chats ocultos? es fácil, solo presiona en la palabra “ WhatsApp ” en la pantalla de inicio de WhatsApp Plus , esa que se ubica arriba a la izquierda, coloca tu contraseña y te aparecerá la lista de chats escondidos.

