WhatsApp es una de las aplicaciones que muchas personas usan para poder comunicarse con otras. Con solo registrarla en nuestro celular, podremos empezar a chatear con quienes deseemos. Sin embargo, a veces lo que queremos es bloquearlo antes de que nos mande un texto. ¿Cómo se hace? Pues es bastante fácil.

El truco no necesita de ninguna APK o aplicación no oficial, solamente deberás contar con la última versión para Android y iPhone de WhatsApp. Recuerda que usualmente las apps de terceros tienden a robar parte de tu información e incluso algunas no están protegidas con el cifrado de extremo a extremo.

El tutorial es bastante fácil de realizar así que aquí te damos todos los pasos para que puedas realizarlo de inmediato desde tu celular.

Cómo bloquear a alguien antes de que te hable en WhatsApp

Lo primero será ingresar a una página oficial de WhatsApp.

Esta se llama “https://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXX”

Las “X” las debes reemplazar por el número al cual deseas bloquear.

Recuerda colocar el código internacional o de país al inicio.

Este no debe estar acompañado del símbolo “+”.

Una vez que tengas todo, debes darle en “Abri chat en WhatsApp”.

Cuando lo tengas, simplemente dale en “Bloquear” y listo.

De esa manera esa persona nunca te hablará porque ya se encuentra bloqueada en tu equipo.

Pero sí podrá comunicarse vía mensajes de textos o llamadas, a menos que realices otros pasos extras.

