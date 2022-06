En todos los países del mundo hay inseguridad y delincuencia, no importa si el porcentaje es mínimo, siempre existe el riesgo de que seas víctima de un robo, pero, uno de los principales equipos que buscan los criminales son los teléfonos móviles, ya que son aparatos muy costosos y se venden fácilmente. En ese sentido, el perder un smartphone genera una gran preocupación, sobre todo por la información que tienes almacenada en tus redes sociales como WhatsApp, la app de mensajería en donde puedes crear un bloc de notas y guardar tus datos personales y hasta claves o cuentas bancarias, ¿Te gustaría saber cómo bloquear tu cuenta en caso de robos? desde Mag lo explicaremos a continuación.

No se necesita ser un experto en informática para bloquear una cuenta de WhatsApp, de hecho es bastante fácil y para hacerlo solo necesitas el teléfono de tu amigo, familiar o de alguna persona. Cuando hablamos de bloquear no significa que vas a borrar todos los datos de la cuenta, sino que el delincuente no podrá acceder a tus conversaciones, en palabras simples vas a inhabilitar tu cuenta temporalmente.

ASÍ PUEDES BLOQUEAR TU CUENTA DE WHATSAPP EN CASO DE ROBO

Primero, desde otro celular comunícate con tu operadora que te brinda el servicio de telefonía, le vas a indicar que quieres bloquear tu tarjeta SIM por robo.

Es probable que te pida ciertos datos como tu documento de identidad, dirección, plan contratado, etc., más que todo es un filtro de seguridad para comprobar la autenticidad del número.

Cuando haya terminado el proceso, tu cuenta de WhatsApp se cerrará automáticamente. Además, nadie podrá registrarse con ese número desde otro teléfono, incluso si tiene tu SIM, pues lo acabas de bloquear y por lo tanto cuando intenten registrarlo nunca les llegará el código de verificación o la llamada.

se cerrará automáticamente. Además, nadie podrá registrarse con ese número desde otro teléfono, incluso si tiene tu SIM, pues lo acabas de bloquear y por lo tanto cuando intenten registrarlo nunca les llegará el código de verificación o la llamada. WhatsApp también recomienda enviar un correo electrónico al soporte de la app para que desactiven la cuenta. El correo es support@whatsapp.com, en el asunto debes añadir “Teléfono robado: por favor desactivar mi cuenta (también incluye tu número telefónico más el prefijo de tu país), por ejemplo +51 999 999 99, en Perú.

Cómo activar la “escritura a mano” en WhatsApp

Antes de comenzar, tienes que descargar Gboard y hacerlo tu teclado predeterminado, lo obtienes rápidamente desde la Google Play o App Store. Tras haber instalado el keyboard de Google, abre la aplicación y otórgale todos los permisos necesarios para que pueda operar sin inconvenientes, te aparecerán varias opciones en la sección “Configuración” > entra en “Idiomas” > “Agregar teclado” > “Español (EE.UU.)” > arriba selecciona el que dice “Escritura a mano” (importante) > ahora pulsa el botón “Listo”.