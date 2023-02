¿Te aburriste del tipo de letra que viene por defecto en WhatsApp? Lamentablemente, la aplicación de Meta todavía no cuenta con una función integrada que les brinde a los usuarios, la capacidad de elegir la tipografía que usen en sus textos, lo que le quita bastante personalización a la herramienta.

No obstante, no todo está perdido, ya que existen algunos trucos sencillos que te permiten cambiar el tipo de letra de WhatsApp, según los gustos y preferencias de cada persona. No se trata de las palabras en negrita o tachadas, sino de modificar la tipografía completamente.

Por medio de algunas aplicaciones disponibles en la App Store, será posible usar una gran variedad de letras para usar en WhatsApp sin problemas. Es por ello que, desde MAG, te recomendamos una app que puedes instalar en un iPhone y llevar a cabo este truco. Toma nota.

Cómo cambiar el tipo de letra en WhatsApp desde iPhone

Para llevar a cabo este truco, tendremos que valernos de una aplicación externa, disponible en la App Store. Esta herramienta será un nuevo teclado donde podremos acceder a diversas fuentes. A continuación, te enseñamos el proceso.

El primer paso, es entrar a la App Store y descargar Fonts.

Puedes hacerlo de forma más rápida por medio de este enlace.

Tras esto, abre la aplicación y otorga los permisos necesarios.

Luego, dirígete a los Ajustes del iPhone y selecciona en General.

Entre las opciones disponibles, pulsa en Teclado.

De inmediato, selecciona en Teclados y toca en el teclado que instalaste.

Ahora, es momento de que abras la app de WhatsApp.

En seguida, pulsa en el ícono en forma de globo terráqueo, ubicado en la zona inferior izquierda.

Aquí podrás ver todos los teclados descargados, elige el que instalaste recién.

Finalmente, ya podrás escribir a tus contactos con una tipografía totalmente distinta.

Cómo usar WhatsApp en el Apple Watch

Manejar WhatsApp en el Apple Watch puede resultar una de las cosas más cómodas de hacer, por lo que te mostramos cómo puedes configurarlo sin problemas.

Antes de comenzar este truco, cabe aclarar que no existe una app de WhatsApp que se instale en el Apple Watcha.

Por ello, solo podrás recibir las notificaciones que te lleguen en el iPhone y poder responder brevemente.

En ese caso, deberás acceder a la app Watch en el iPhone.

Luego, entra al apartado Notificaciones.

De inmediato, te aparecerá una lista con las apps disponibles, activa WhatsApp.

Asimismo, asegúrate que las notificaciones en el iPhone también estén habilitadas.

Para esto, entra al apartado Ajustes y en activa Notificaciones.

A partir de ahora, cada vez que recibas un mensaje de WhatsApp te aparecerán dos opciones.

La primera es responder por medio de una sugerencia o a través de un mensaje personalizado.

En este último apartado, puedes escribir a mano alzada sobre la pantalla del Apple Watch, también tienes la opción de mandar un mensaje de voz que se transforme en texto o incluso mandar un emoji.

Ten en cuenta que no es posible, por el momento, mandar respuestas largas, pero sin duda usar tu Apple Watch para responder mensajes de WhatsApp es algo que te puede sacar de apuros.

¿Cómo ser beta tester de WhatsApp en iOS?

Lo primero que debes hacer es descargar TestFlight en la App Store .

. Cuando la hayas instalado, simplemente abre este enlace para solicitar un puesto en WhatsApp Beta para iPhone

Ahora deberías ser redirigido de nuevo a TestFlight.

