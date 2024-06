Cada vez que cambiamos de número de teléfono de WhatsApp o ya no deseamos conservar esos dígitos que, por largo tiempo, mantuviste en tu vida, pues es momento de que realices un truco que muy pocos lo saben. Ello en caso no quieras perder fotos, videos, GIF y hasta los tan coleccionables stickers, mismos que no se pueden mantener en tu copia de seguridad.

Eso sí, no hay esa necesidad de tener que descargar alguna aplicación de terceros ni nada por el estilo, mismo que puede generar el robo de tu información personal. Solo contarás con la app de WhatsApp totalmente actualizada.

Cómo cambiar tu número de WhatsApp sin perder tus chats

Lo primero que tienes que hacer será ingresar a los Ajustes de WhatsApp.

Ahora simplemente ingresa a la opción de Cuenta.

Tendrás que presionar en “Cambiar número” y simplemente te saltará una información.

Ahora solo escribe el número anterior y el número nuevo.

Posteriormente, WhatsApp te indicará si deseas mover todas tus conversaciones o mantenerlas. Dile que sí.

A continuación activa el botón para que todos tus amigos sepan que has cambiado de número y listo.

Cuando hayas culminado, ya habrás modificado tu número.

