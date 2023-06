No cesan las actualizaciones de WhatsApp y los desarrolladores continúan agregando nuevas e interesantes herramientas en la referida plataforma de comunicación instantánea, como por ejemplo: la función que te permite editar mensajes enviados, publicación de audios en los estados, rediseños en la interfaz principal del aplicativo, etc.

En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos a obtener una nueva característica de WhatsApp, la cual consiste en alinear los mensajes de todas tus conversaciones grupales, así el contenido del chat no se verá desordenado como el aspecto anterior, en donde tus respuestas se alineaban a la derecha y la de tus contactos hacia la izquierda.

Antes de comenzar, es necesario aclarar que la alineación de mensajes se produce por la implementación del acceso directo a la foto de perfil de los usuarios agregados y no agregados, en palabras simples, no será necesario que accedas a la información del grupo para que veas su imagen, pues justo a la izquierda del texto enviado puedes apreciar la foto de perfil del integrante, por esta razón los mensajes se desplazaron un poco hacia la derecha y quedaron alineados. La herramienta se está desplegando paulatinamente en la versión estable de WhatsApp, pero si no la obtienes te recomendamos descargar la beta, aquí te diremos cómo hacerlo.

La guía para centrar los mensajes de WhatsApp en los grupos

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, ingresa a una conversación grupal en donde hayan enviado mensajes.

La alineación de mensajes se habrá habilitado automáticamente tras la actualización.

se habrá habilitado automáticamente tras la actualización. ¿No la ves? entonces descarga la beta de WhatsApp para Android.

Entra a la Google Play Store y busca la aplicación WhatsApp.

Presiona en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo > toca la opción “Convertirme en beta tester”.

En caso no la veas accede a este enlace > aprieta el botón “Convertirme en verificador”.

> aprieta el botón “Convertirme en verificador”. Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Listo, abre la beta de WhatsApp.

Entra a un grupo y ya obtendrás la alineación centrada.

Qué significa el punto verde que aparece cuando usas WhatsApp

Cada vez que usas WhatsApp se encienden dos luces, una naranja y otra verde.

En el caso del último, suele ser bastante intenso y se muestra ya sea en la esquina superior o en la muesca de tu celular.

En el caso del punto verde quiere decir que se está usando la cámara de tu smartphone.

Eso se interpreta que WhatsApp tiene acceso a la cámara de tu celular.

En caso quieras desactivarlo anda a los Ajustes, luego a Aplicaciones y pulsa sobre WhatsApp.

Ahora deberás pulsar sobre Permisos.

Luego deberás desactivar el uso de la cámara en tu WhatsApp y listo.

Con eso habrá desaparecido el punto verde de tu celular cuando usas la app de mensajería rápida.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp ? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

