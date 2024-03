Por varios años los emojis de WhatsApp siempre han tenido una forma bastante particular. Estos usualmente no cambian cuando se actualiza la aplicación de mensajería rápida. Aunque se unan más cada año, en actualidad suman cerca de 720. ¿Ya te aburriste de los mismos? Pues es momento de crear tus propios emoticones para que los puedas usar en tus conversaciones individuales o grupales. Lo mejor de todo es que es completamente legal y no tendrás que descargar ningún programa alterno o que te solicite dinero para hacerlo. Además solo necesitarás un solo programa para poder implementarlo, incluso lo puedes hacer tanto en un dispositivo Android como iPhone, por lo que sorprenderás a todos tus amigos cuando se los mandes. Atrévete al cambio.

Cómo combinar dos emojis en WhatsApp para crear uno nuevo

Lo primero y básico será descargar el teclado oficial de Google .

. Puedes hacerlo a través de estos dos enlaces: iOS Store o Google Play

o El teclado se llama Gboard .

. Para configurarlo como predeterminado, simplemente anda a los Ajustes de tu smartphone .

. Luego entra a Sistemas y Actualizaciones.

WHATSAPP | Primero deberás establecer como predeterminado el teclado de WhatsApp.

Presiona donde dice “Idioma y entrada”.

Allí verás una pestaña que dice “Teclado predeterminado” .

. Elige Gboard como keyboard oficial .

. Ahora anda a WhatsApp . Escribe un mensaje y luego pulsa el botón de emoji de tu teclado .

. . Verás todos los emoticones de siempre, pero también un espacio donde puedes mezclar los mismos.

WHATSAPP | De esta forma podrás combinar dos emojis al mismo tiempo para que crees uno nuevo.

Presiona dos de ellos y tendrás resultados bonitos.

De esa forma podrás colocarle flores a una carita, o tener un animal sonriendo, entre otros .

. Estos se transformarán en calcomanías o stickers, mismos que puedes guardar para próximas oportunidades en WhatsApp.

