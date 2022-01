WhatsApp sigue siendo una de las redes sociales donde miles de usuarios gustan conversar con quienes desean. Mediante ella puedes crear fotos y videos que solo se ven una vez, así como estados que desaparecen en 24 horas. Pero ahora existe un sencillo truco para convertirte en un personaje de “ Los Simpsons ”.

Si eres fanático de la serie animada, entonces no te debes perder este espectacular truco para que lo uses no solo en WhatsApp , sino en todas las redes sociales donde te encuentres. Eso sí, recuerda que para ello deberás descargar una app complementaria, pero esta no ingresa a tus conversaciones ni mucho menos accederá a tus fotos o videos.

CÓMO CREAR TU SELFIE AL ESTILO “LOS SIMPSONS” EN WHATSAPP

Para ello deberás usar una aplicación complementaria a WhatsApp.

Simplemente descarga la app DollToon.

Una vez instalada, ábrela.

Define el color de tu piel, el estilo y tonalidad de tu cabello, así como si eres mujer u hombre.

También puedes modificar la ropa, si deseas que sea un poco más formal o sport.

Por otro lado, también tienes la opción para descargar la imagen.

Dolltoon es una de las aplicaciones donde puedes crear cualquier selfie y convertirlo en un personaje de "Los Simpsons". (Foto: MAG)

Una vez lo tengas en tu galería, abre WhatsApp.

Pulsa sobre tu foto de perfil y luego dale en “Editar”.

Elige el dibujo creado en DollToon y listo. Ya tendrás tu foto de perfil al estilo de “Los Simpsons”.

DollToon se encuentra en Google Play y iOS Store y es totalmente gratuita.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.