Se trata de un problema bastante común entre los usuarios de WhatsApp, el error en la hora y fecha de los mensajes, por ejemplo: si envías a otro país o continente un texto, nota de voz o archivo multimedia a la 13:00 p. m., al receptor le tiene que llegar esa notificación con la hora y fecha exacta del territorio en donde se encuentra (no a la 13:00 p. m.), eso sería lo correcto; sin embargo, muchas personas reciben mensajes con otra hora que no es la que marca en su nación. Desde Mag te brindaremos la solución definitiva a este inconveniente.

¿Por qué ocurre este fallo en WhatsApp? los dispositivos móviles de Android o iOS se suelen desconfigurar repentinamente, y uno de estos cambios automáticos afecta de manera directa a la hora y fecha del equipo. La solución es ajustar de forma manual ambos datos, ya que si no le das importancia no solo afectaría a WhatsApp, sino también a otras plataformas de mensajería instantánea o apps que trabajen con la hora como Gmail, Outlook, etc.

Además, es importante aclarar que cuando WhatsApp detecta que la hora y fecha de los mensajes no coinciden, te aparecerá un recuadro con el siguiente aviso: “La fecha del teléfono es incorrecta. Ajusta el reloj y vuelve a intentarlo”, y debajo un botón que dice “Ajustar fecha y hora”, tras presionarlo te llevará directamente al menú adecuado. En caso no te aparezca, no te preocupes, te explicaremos todos los pasos a seguir desde un celular con Android o iOS.

LA GUÍA PARA CORREGIR LA HORA Y FECHA DE WHATSAPP EN ANDROID O IOS

Primero asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store. Desde tu móvil Android o iOS ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones”, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, en Android accede a “Sistema” o “Administración general”, el nombre de los apartados puede variar ligeramente dependiendo de la marca o modelo de tu equipo.

Desde el iPhone toca en “General”.

Finalmente, en ambos sistemas operativos activen el interruptor “Fecha y hora automática”, esto hará que los datos sean los mismos que el de una red wifi a la cual estás conectado o conectada.

Listo, si deseas puedes reiniciar el equipo y ahora la hora y fecha de tus mensajes van a coincidir, solo dile a un contacto que te envíe un mensaje.

¿EL iPhone 5 PUEDE TENER WHATSAPP?

Los iPhone de Apple requieren al menos iOS 10 para ejecutar WhatsApp a partir de ahora, lo que significa que todos los usuarios de iPhone 5 y superiores pueden continuar usando la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Facebook. Esto también significa que el iPhone 4 y el iPhone 4s dejarán de ser compatibles con la popular aplicación de mensajería, detalla el sitio web news18.com.