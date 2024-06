Una de las cosas que está haciendo WhatsApp en la actualidad es que ahora puedes no solo proteger tu información principal, sino también crear los famosos Eventos, herramienta para que te reúnas con todos tus amigos en una videollamada, llamada, etc. ¿Ya los has usado? Si no es así, entonces no te preocupes porque aquí te traigo todos los pasos.

Para poder hacer este tutorial es necesario, en primer lugar, que descargues la última versión de la plataforma de Meta. Revisa en tu tienda de aplicaciones si es que tienes alguna pendiente en la actualidad o, simplemente, sigue este enlace.

Cómo crear un evento de WhatsApp para que tus amigos asistan

Anda a Google Play o iOS Store y chequea si es que cuentas con la más reciente versión de WhatsApp. En caso encuentres alguna, simplemente dale en “Actualizar”. La versión, en los Android, que tienen esta nueva versión son los 2.24.14.10.

Ahora simplemente dirígete a cualquier grupo en el que seas administrador o pertenezcas a él. Luego presiona el ícono del “+” o el sticker. Notarás que se muestran un montón de alternativas en la zona baja.

WHATSAPP | De esta manera podrás crear un evento en la app. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Puedes elegir entre Fotos, Documentos, Audios, Cámara, Contacto, Encuesta, Ubicación, pero habrá ahora un logo de un calendario en color rojo. Presiona sobre él y te permitirá colocar el nombre del evento, descripciones, además la hora de inicio y la fecha.

En la zona baja deberás elegir si deseas emplear una llamada o videollamada y simplemente actívala para crear un enlace, ello en caso desees compártesela a alguien más. Eso sí, las llamadas en los Eventos solo tienen una capacidad de 32 personas.

WHATSAPP | Así se verán tus eventos en la app. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Aquí más cosas interesantes de WhatsApp