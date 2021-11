WhatsApp es una de las aplicaciones que muchos usan, pero que todavía no han descubierto todas sus funciones. Por ejemplo, ya es posible mandar un mensaje automático en caso no te encuentres disponible para conversar sobre un determinado tema. Lo mejor de todo es que no es necesario tener que descargar engorrosas APK que pueden malograr tu dispositivo móvil.

Eso sí, la única cosa que debes tener es WhatsApp Business desde Google Play o iOS Store , la aplicación para empresas. Lo mejor es que puedes utilizarla si no tienes un negocio y hasta poder importar todas tus conversaciones de tu copia de seguridad sin demasiados problemas. Ahora solo realiza los siguientes pasos.

CÓMO CREAR UN MENSAJE AUTOMÁTICO

Mensaje de bienvenida

Abre WhatsApp Business en tu smartphone Android o iPhone

Luego anda a Configuración.

Allí verás la pestaña de Mensaje de bienvenida.

Cada vez que alguien te escriba, el mensaje se mandará directamente.

Ello siempre y cuando estés disponible. Para que este mensaje se envíe, deberás definir las horas en que se enviará.

Si alguien te manda un “hola” se le enviará el mensaje de bienvenida.

De esta manera podrás determinar si deseas programar un mensaje automático en WhatsApp. (Foto: MAG)

Mensaje de ausencia

En caso no quieras abrir WhatsApp hasta el día siguiente, usa esta opción.

Anda a Configuración de WhatsApp Business.

Luego pulsa sobre Mensaje de ausencia.

Ahora solamente deberás escribir el mensaje.

Determina las horas en las que desees que se mande.

Con ello el contacto sabrá que no puedes responder en ese horario y te volverá a escribir al día siguiente o no insistirá.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.