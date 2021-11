WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que no tiene restricciones, quiere decir que puedes escribir y enviar cualquier palabra, incluyendo groserías y lisuras, también te permite compartir fotos o videos para mayores de edad, sin censura o filtraciones de películas con copyright, algo que no recomendamos. ¿Por qué no hay control? Simple, porque la plataforma cuenta con el cifrado de extremo a extremo, significa que solo tú y la persona con quien chateas son los únicos que pueden ver el contenido de la conversación. Sin embargo, ahora la app cuenta con una función para denunciar mensajes específicos y aquí te enseñaremos cómo hacerlo.

Actualmente, si te llegan mensajes spam, amenazas o contenido ilícito por WhatsApp, puedes reportar al contacto, pero, en este caso la app de color verde recibirá los últimos cinco mensajes de tu conversación con esa persona. Es así que la referida compañía iniciará una investigación para determinar si le suspenden temporalmente la cuenta o para siempre.

Básicamente, este tipo de control busca denunciar ante WhatsApp los actos delictivos para evitar fraudes o cualquier otro tipo de delito, asimismo, su objetivo es localizar y detectar potenciales abusos y prácticas de odio contra los usuarios que utilizan la aplicación. Esta vez, gracias a la función denominada ‘ Reportar mensajes ’, se podrá denunciar un mensaje en específico sin la necesidad que se compartan los últimos 5.

Es importante aclarar dicha herramienta solo se encuentra disponible en la versión beta de WhatsApp 2.21.190.12 para iOS de Apple y 2.21.20.1 para Android, quiere decir que aún no saldrá en la versión estable u oficial; pero, no te preocupes, te enseñaremos a instalar la beta y luego los pasos para denunciar un mensaje.

CÓMO DESCARGAR WHATSAPP BETA PARA ANDROID

Primero, ingresa aquí desde tu móvil Android y presiona en ‘Convertirme en verificador’.

desde tu móvil Android y presiona en ‘Convertirme en verificador’. Luego, aprieta en ‘Puedes descargarla en Google Play’.

Se abrirá la Play Store para que descargues WhatsApp Beta .

. Si ya tienes instalada la versión de prueba solo tendrás que actualizarla.

CÓMO DESCARGAR WHATSAPP BETA PARA iOS

Lo primero que debes hacer es descargar TestFlight en la App Store .

. Cuando la hayas instalado, simplemente abre este enlace para solicitar un puesto en WhatsApp Beta para iPhone

Ahora deberías ser redirigido de nuevo a TestFlight.

Pulsa Aceptar para conseguir el puesto y no pasará mucho tiempo para que WhatsApp beta se instale en tu celular.

Cabe precisar que en iPhone son un poco más limitados los participantes de la beta de WhatsApp.

CÓMO DENUNCIAR UN SOLO MENSAJE EN WHATSAPP