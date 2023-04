Son muchas las personas que no solo desean que su WhatsApp tenga una serie de cambios como es el caso de la posibilidad de cambiar de color, sino también evitar que salga “escribiendo” o “grabando audio”, sino que también implemente la función para poder editar tus mensajes una vez han sido leídos.

Pese a que esta herramienta no está tan lejos de que se haga realidad, hay un problema en WhatsApp que no gusta demasiado a los usuarios: se trata de la función para verificar tu cuenta en dos pasos. Para ello la app te pedirá cada cierto tiempo ese código.

En caso no te acuerdes de él, lastimosamente no podrás utilizar WhatsApp quizá de por vida. Es por esa razón que hoy te enseñaremos cómo desactivarla para que así no tengas problemas con tus conversaciones.

Cómo desactivar el código de verificación en dos pasos de WhatsApp

Lo primero que debes hacer será recurrir a los Ajustes de WhatsApp.

Para ello ingresa a la app y pulsa los tres puntitos de la esquina superior.

Una vez hecho eso, nos vamos a Cuenta.

Allí pulsa donde dice “Verificación en dos pasos”.

Ahora presiona en “Desactivar”.

WhatsApp te preguntará si deseas o no desactivar la verificación en dos pasos.

Si no quieres ver el código de verificación en dos pasos nuevamente en WhatsApp, así puedes desactivarlo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Dale en “Desactivar” y listo.

Ya habrás desactivado por completo la verificación en dos pasos.

De esa manera nunca más se te pedirá un código para ingresar a tus chats.

En caso te hayas olvidado ese código, también puedes cambiar el famoso pin.

