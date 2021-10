WhatsApp es una de las plataformas donde muchas personas gustan por conversar y hasta compartir una noticia importante, así como mandar fotos, videos, GIF, stickers animados y otros contenidos multimedia. Pero hay detalles que varios usuarios desconocen y que debes probar ahora mismo. ¿Sabes cómo desactivar el “visto” de tus chats?

Si no deseas que tu amigo conozca si leíste sus mensajes de WhatsApp , existen varios métodos para que eso no se perciba. Lo mejor de todo es que el truco que te mostraremos no dependerá de otra app en tu dispositivo, por el contrario, todo se encuentra en la misma plataforma ahora perteneciente a Facebook.

Si bien existen varias aplicaciones de terceros que te permiten cubrir el famoso “visto” o “doble check azul” en la app, muchas de estas tienden a ingresar y ver tus conversaciones sin que se los solicites, así como visualizar tus fotos, videos, y hasta información personal.

Es por ello que te brindaremos el método legal para eliminar el fastidioso “visto” de WhatsApp , pero recuerda que esto generará a que sacrifiques ciertos detalles de tus conversaciones. ¿Cuáles son? Aquí te lo contamos.

CÓMO DESACTIVAR EL “VISTO” DE WHATSAPP

Para empezar, deberás tener WhatsApp totalmente actualizado en tu terminal Android mediante Google Play o iOS usando Apple Store. Luego deberás realizar lo siguiente:

Lo primero será ingresar a WhatsApp.

Luego dirígete a Ajustes.

Allí deberás ingresar a Cuenta y luego a Privacidad.

En ese instante anda a la pestaña que dice “Confirmaciones de lectura”.

De esta forma podrás desactivar el "visto" de tus conversaciones de WhatsApp. (Foto: MAG)