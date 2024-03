¿Te has percatado de que cuando ingresas a una conversación ya no se encuentran los chats de WhatsApp que escribiste ayer? ¿Qué es lo que ha pasado con todos ellos? Pues déjame decirte que tu amigo ha activado los denominados “mensajes bomba”. Estos son textos que, tras un periodo de 24 horas, 7 días o 90 días, suelen desaparecer por completo y no dejan rastro ninguno, ni de las fotos, videos, GIF, stickers, entre otros. Así guardes una copia de seguridad, tampoco podrás tenerla como respaldo. ¿No quieres que eso suceda otra vez? Es por esa razón que hoy te enseñaré el sencillo truco para que puedas desactivarlos de por vida y así evitar cualquier tipo de dolor de cabeza. Además te recomiendo que, en el caso de que quieras tener una prueba de lo escrito, lo mejor será realizar una captura de pantalla.

Cómo desactivar los “mensajes bomba” en tu WhatsApp

Lo primero será ingresar a WhatsApp de Android o iPhone completamente actualizado.

Luego anda a la conversación que desapareció.

Allí pulsa sobre la foto de perfil de tu amigo, misma que se mostrará distinta ya que tiene el símbolo de un reloj .

. A continuación, verás el menú donde dice “Mensajes temporales”.

Anda allí y podrás desactivarlos sin mayor problema.

WHATSAPP | Acaba con los "mensajes bomba" y realiza estos pasos en WhatsApp para desactivarlo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

También puedes cambiarlo para que se borre esa conversación en un tiempo más prudencial .

. Lo que sí te recomiendo es que, en caso se haya dicho algo importante, siempre trata de sacar un screenshot .

. De igual forma, si te pasaron imágenes o videos, también deberás guardarlo en tu dispositivo móvil.

