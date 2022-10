Recibir las notificaciones de WhatsApp en la pantalla de bloqueo del iPhone puede considerarse como una de las cosas más accesibles entre muchos usuarios, esto con el fin de leer rápido los mensajes sin necesidad de entrar en la aplicación.

No obstante, existen algunas personas que no están muy conformes con esta función, ya que al aparecer los textos cuando el smartphone no está desbloqueado, indicaría que cualquiera puede leerlos.

Ante este inconveniente, desde MAG te mostramos un truco que puedes aplicar de forma rápida en tu celular con iOS.

Cómo desactivar las notificaciones de WhatsApp en la pantalla bloqueo del iPhone

El primer paso que debes hacer es abrir la app Ajustes desde tu celular con iOS.

desde tu celular con iOS. Seguido, desplázate hacia abajo de la pantalla y dale a Notificaciones .

. Entre las opciones, elige Mostrar previsualizacione s.

s. Te aparecerán tres alternativas, elige Si está desbloqueado .

. Finalmente, cuando te lleguen mensajes de WhatsApp solo podrás leerlos cuando tu pantalla esté desbloqueada.

Tras seguir estos pasos, ya no tendrás que preocuparte de que tus amigos o familiares lean los mensajes que te lleguen en las notificaciones.

EL TRUCO PARA ACELERAR LOS AUDIOS DE WHATSAPP EN IPHONE

El primer paso es abrir la app de WhatsApp desde tu iPhone .

desde tu . Ahora, entra a un chat donde haya un audio.

Una vez hecho esto, presiona sobre la nota de voz.

Notarás que que al costado del audio aparece “1x” , lo que indica que la velocidad del audio está en su modo normal.

, lo que indica que la velocidad del audio está en su modo normal. Para aumentar la velocidad, deberás pulsar sobre esta.

Verás que aparece “1.5x” y, si vuelves a presionar saldrá “2x”. A la tercera vez, el audio volverá a la normalidad.

Ten en cuenta que estos cambios se mantendrán en WhatsApp así cierres y abras la app. Esto permanecerá así hasta que vuelvas a colocar la velocidad de los audios a su estado normal.

