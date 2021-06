WhatsApp viene desarrollando la herramienta “Modo vacaciones”, la cual consiste en archivar los chats individuales o grupales de forma temporal cuando nos encontremos fuera de la jornada laboral. Con esta función no te molestarán los mensajes de un grupo de trabajo ni te saldrán los globos de notificación, asimismo las conversaciones en dicho grupo van a conservarse cuando decidas deshabilitar este modo. Lamentablemente, aún no está disponible en la versión oficial de la app, sin embargo, ¿Sabías que hay otras formas para desconectarte de WhatsApp?

El “Modo vacaciones” tal y como lo dice su nombre, sirve para desconectarte totalmente del mundo laboral, esto para que cuando te hablen en un grupo de trabajo o te mencionen en la conversación no te llegue ningún tipo de mensaje, así evitarás verlos y no pasarás ese momento incómodo en donde te digan “vi que leíste mi mensaje y no respondiste”.

Cómo lo dijimos al principio, hay una serie de trucos para realizar una función similar y desconectarte temporalmente de WhatsApp sin que se borren tus mensajes y puedas leerlos más tarde.

Cabe resaltar que esta opción es únicamente para lo móviles con sistema operativo Android, ya que el truco los encontraremos en el interior de los ajustes del Smartphone.

Ingresa a los “Ajustes” de tu móvil.

Busca y presiona la opción “Bienestar digital y controles parentales”.

Ubicamos la pestaña “Modo Concentración” e ingresamos a “Tiempo de trabajo”.

Se abrirá una nueva ventana y presionamos en “Editar”.

Ahora, elegimos todas las aplicaciones excepto WhatsApp y hacemos clic en “Realizado”.

y hacemos clic en “Realizado”. Podemos elegir el tiempo de duración para que la función se desactive. Pueden ser 12 horas como máximo o hasta que decidas desactivarla.

Finalmente, presionamos en “Iniciar”.

Listo, ahora no podremos abrir WhatsApp hasta que decidamos desactivar la función “Tiempo de Trabajo. Como podrás observar, el ícono de la aplicación de mensajería instantánea estará de color plomo y por más que queramos ingresar no vamos a poder.

Es importante aclarar que esta herramienta activada no perjudicará a WhatsApp Web, quiere decir que aún podremos conversar por la versión de computadora a excepción de que apaguemos los datos del móvil, el mismo teléfono o alejes demasiado el dispositivo del ordenador.

Hay otras opciones más radicales para desconectarte temporalmente de WhatsApp, una de ellas es apagar los datos móviles o Wi-Fi o en el peor de los casos desinstalar la aplicación. En ningunas de estas vamos a perder mensajes, todas podremos verlas cuando volvamos a ingresar al aplicativo.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.