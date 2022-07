YouTube es la plataforma de videos más popular de todo los tiempos, incluso por encima de TikTok, por otra parte, WhatsApp Plus es una versión de WhatsApp Messenger, pero con funciones más avanzadas que la misma aplicación oficial, por ejemplo: Plus te permite saber el momento exacto en que un contacto ha cambiado su foto de perfil; registrar hasta 5 cuentas diferentes; compartir archivos multimedia que pesen más de 100 MB, etc.; sin embargo, en esta oportunidad te enseñaremos a descargar videos de YouTube desde WhatsApp Plus, ¿Te gustaría saber cómo hacerlo? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Es una de las funciones poco conocidas por los millones de usuarios que actualmente tiene WhatsApp Plus y que en más de una oportunidad será de mucha utilidad para ti, solo debes tener actualizado el APK a su última versión y hacer lo mismo con YouTube.

LOS PASOS PARA DESCARGAR VIDEOS DE YOUTUBE EN WHATSAPP PLUS

Primero, debes instalar el APK en tu celular Android , líneas abajo te indicaremos como hacerlo.

en tu celular , líneas abajo te indicaremos como hacerlo. Cuando lo tengas, abre la app y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecha de la interfaz principal.

Ahora, toca los apartados “Plus configuración” > “Descargar videos de YouTube”.

Se desplegará una nueva ventana, haz clic en “Iniciar descarga”.

Automáticamente se abrirá tu navegador con la página “ Facebook Video Downloader ” para que descargues videos de YouTube en formato MP4.

” para que descargues videos de YouTube en formato MP4. Aprieta la pestaña “YouTube Downloader” y en el recuadro en blanco coloca el enlace o URL del video de YouTube.

Cuando tengas todo listo dale un toque al botón rojo denominado “Convertir” y escoge el formato MP4.

El siguiente paso es oprimir el botón verde “Get Link”, si sale publicidad ciérrala hasta que te aparezca la opción “Descargar”.

Finalmente, la página descargará y almacenará el video en tu galería de imágenes. Luego puedes compartirlo a través de WhatsApp Plus.

LOS PASOS PARA INSTALAR WHATSAPP PLUS EN ANDROID

Como se recuerda, WhatsApp Plus es considerada como una “Aplicación no oficial” por la compañía Meta (Facebook), por esta razón es que no se encuentra en la Google Play de Android. Para poder instalarla en tu celular deberás descargar la APK de sitios externos y a continuación te enseñaremos los pasos que debes seguir:

El primer paso es activar la opción de “Instalación a fuentes desconocidas” de Android, para ello ingresa a los “Ajustes” de tu celular > “Seguridad” > y enciende el interruptor denominado “Orígenes desconocidos”.

Antes de crearte una cuenta de WhatsApp Plus con tu mismo número, debes eliminar tu cuenta de WhatsApp Oficial.

con tu mismo número, debes eliminar tu cuenta de WhatsApp Oficial. Ahora, descarga el nuevo APK haciendo clic aquí .

. El siguiente paso es instalar el APK.

Por último, ejecuta el archivo .apk para que todo esté listo y puedas utilizar la app.

POR QUÉ MOTIVOS WHATSAPP PUEDE SUSPENDER MI NÚMERO O CUENTA

Aplicaciones no oficiales : te puedes ir despidiendo de tu cuenta si WhatsApp detecta que utilizas aplicaciones modificadas, como por ejemplo: “WhatsApp Plus”, “Fouad WhatsApp”, “GB WhatsApp”, etc.

: te puedes ir despidiendo de tu cuenta si WhatsApp detecta que utilizas aplicaciones modificadas, como por ejemplo: “WhatsApp Plus”, “Fouad WhatsApp”, “GB WhatsApp”, etc. Difundir phishing y promociones falsas : normalmente, este tipo de mensajes son difundidos por los ciberdelincuentes, quienes intentan enviar de forma masiva sus estafas por WhatsApp. el objetivo es hacerte creer que has ganado un premio o efectivo, con el propósito de que sigas una serie de pasos, entre estos, instalar una aplicación que tiene un peligroso virus malware que pondría en riesgo tu información personal e incluso datos bancarias.

: normalmente, este tipo de mensajes son difundidos por los ciberdelincuentes, quienes intentan enviar de forma masiva sus estafas por WhatsApp. el objetivo es hacerte creer que has ganado un premio o efectivo, con el propósito de que sigas una serie de pasos, entre estos, instalar una aplicación que tiene un peligroso virus malware que pondría en riesgo tu información personal e incluso datos bancarias. Rumores y extorsión : si eres de las personas que solo comparte desinformación que produzcan el caos, la paranoia y hasta amenazas, también puedes ser sancionado no solo temporalmente, sino para siempre, por supuesto, siempre y cuando los usuarios reporten el mensaje que has enviado.

: si eres de las personas que solo comparte desinformación que produzcan el caos, la paranoia y hasta amenazas, también puedes ser sancionado no solo temporalmente, sino para siempre, por supuesto, siempre y cuando los usuarios reporten el mensaje que has enviado. Grupos de WhatsApp: Nunca debes colocarle el nombre de “Pedofilia” a tu conversación, de lo contrario WhatsApp bloqueará no solo a ti, sino también a los miembros de ese grupo.

