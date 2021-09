WhatsApp es una aplicación que esconde una gran cantidad de herramientas que muchos usuarios aún no conocen, como por ejemplo: la función que te permite crear una copia de seguridad en caso pierdas tu equipo, ocultar la foto de perfil y hora de última conexión, convertir la app al modo oscuro, etc. Seguro que alguna vez le has prestado tu celular a alguien y este ha leído tus conversaciones porque los mensajes aparecen en la barra de notificaciones, por ello, hoy te enseñaremos a eliminar dicha acción para brindarte mayor privacidad.

Imagina que te encuentras chateando por WhatsApp con tu enamorado o enamorada y de repente uno de tus padres te pide el móvil para realizar una llamada, pues si tienes activada la función ´Notificaciones en alta prioridad´ los mensajes que te lleguen se visualizarán desde la barra de notificaciones, quiere decir que deslizando hacia abajo lo van a ver todo, algo que resultaría bastante incómodo.

Esta configuración viene por defecto cuando instalas WhatsApp por primera vez, así que no te preocupes, puedes desactivarla y activarla cuantas veces quieras y sin la necesidad de instalar aplicaciones adicionales en tu smartphone, ya que se trata de una función nativa de la referida app de mensajería instantánea.

CÓMO ELIMINAR LA VISTA PREVIA DE MENSAJES EN ADROID

Primero, asegúrate que WhatsApp no tenga ninguna actualización pendiente en la Google Play.

no tenga ninguna actualización pendiente en la Google Play. Ahora, abre el aplicativo y dirígete a los tres puntos ubicados en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, pero, tienes que presionar la que dice ´Ajustes´.

Después, pulsa sobre ´Notificaciones´ y luego desactiva la sección ´Notificaciones en alta prioridad´.

En el apartado ´Grupos´ puedes desactivar la misma función para los chats grupales.

CÓMO ELIMINAR LA VISTA PREVIA DE MENSAJES EN IOS

Verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la App Store.

no tenga actualizaciones pendientes en la App Store. Ahora, abre el aplicativo y accede a ´Configuración´.

Ubica y presiona Notificaciones.

Finalmente, desactiva la opción ´Mostrar vista previa´.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.