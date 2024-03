WhatsApp no solo es compatible con los mensajes textuales, también te permite enviar diferentes archivos multimedia, como por ejemplo: imágenes, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc., pues la mayoría de usuarios ya no suele compartir estos elementos por correo electrónico, sobre todo ahora que Gmail te ofrece hasta 15 GB de almacenamiento gratuito, además, resulta más rápido y sencillo hacerlo a través de tus conversaciones personales o grupales. Debes tener mucho cuidado al momento de enviar documentación muy personal, ya sea una identificación con tus datos, imágenes de tarjetas crédito o débito, recibos de los servicios de tu casa, y otra información confidencial, así que hoy te enseñaré a mandarlos de la manera más segura posible para que nadie sea capaz de reenviarlos con otras personas. No será necesario que descargues aplicaciones de terceros, la versión beta o programas modificados.

La guía para enviar por WhatsApp documentos importantes de forma 100% segura

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación e ingresa a la conversación en donde deseas enviar documentos relevantes.

Presiona el ícono del clip que se ubica en el campo de texto.

Se desplegarán varias opciones > toca la que dice “ Galería ”.

”. ¿Es un documento? Entonces conviértelo a JPGE para que se almacene en la galería.

El siguiente paso es seleccionar la imagen .

. Se expandirá > aquí debes oprimir el icono del número 1 encerrado en un círculo .

. Finalmente, envía el archivo de única visualización, significa que al terminar de mirarlo se eliminará automáticamente.

Trucos que te recomiendo usar en WhatsApp

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

