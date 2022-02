WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que te permite escribir en un solo mensaje hasta un total de 65,536 caracteres, la cantidad suficiente para darle los buenos días y saludar a tu pareja, amigos o familiares, sin embargo, a nadie le gustaría leer un mensaje tan extenso, para eso se crearon las llamadas o videollamadas. En esta oportunidad te enseñaremos a crear y enviar por la referida app de Meta, un mensaje en blanco “interminable”, se trata de una broma que se está volviendo viral por diferentes redes sociales.

¿Qué es un mensaje en blanco “interminable”? es una broma que los usuarios de WhatsApp le suelen hacer a sus contactos, pues básicamente es un texto sin contenido, quiere decir que no tiene letras, número o palabras, solo son una gran cantidad de espacios en blanco que te hacen pensar que no tienen fin, ya que deslizarás hacia abajo durante mucho tiempo y no llegarás al final del texto.

TRUCO PARA CREAR Y ENVIAR UN MENSAJE “INTERMINABLE”

Primero, debes asegurarte que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store.

Luego, en la misma tienda de Apps de Android descarga " Empty Messages ". Para obtenerla rápidamente haz clic aquí .

Abre esta app y te encontrarás con dos flechas que apuntan hacia la izquierda o derecha, presiona varias veces sobre esta última para generar la cantidad de líneas blancas que tendrá tu mensaje "interminable".

Se recomienda superar las 500 líneas.

Ahora, toca el botón “Copiar en portapapeles”.

Ingresa a WhatsApp y accede a cualquier chat, de preferencia al del contacto que le piensas hacer la broma.

Finalmente, pega tu mensaje sobre la barra de escritura y envía tu mensaje "infinito".

Listo, cada vez que tu amigo o familiar llegue al “final” del mensaje le aparecerá la opción “Leer más”, tras apretarla, el texto se extenderá más hasta que llegue a la totalidad de las líneas que añadiste. Recuerda realizar esta broma a personas de confianza, en caso haya alguna molestia de su parte puedes decirle que solo elimine el mensaje.

Cómo saber si WhatsApp se ha caído en tiempo real

Envía un mensaje por WhatsApp y si este se queda con el ícono del reloj, asegúrate de que tengas cobertura a internet.

En caso esté funcionando todo y no se mande tu mensaje, entonces haz lo siguiente.

Ingresa a la siguiente web de Meta, status.fb.com .

Aquí vas a ver si Facebook para empresas y todas sus funciones están o no funcionando con normalidad.

Debajo observarás el indicador de WhatsApp .

Cabe precisar que si en lugar de un check verde observas un símbolo rojo, puede que alguno de los servidores esté caído.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.