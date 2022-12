Existen muchas maneras de compartir información en WhatsApp desde un iPhone, esto debido a que la app cuenta con una interfaz bastante sencilla de usar. No obstante, como toda herramienta, posee ciertas restricciones.

Una de ellas es subir imágenes, clips o cualquier otro tipo de documento muy grandes, ya que la aplicación permite solo un límite de tamaño. Sin embargo, existe un truco para mandar videos pesados sin necesidad de usar programas.

De esta manera, no pondrás en peligro tu celular iOS y solo necesitarás de algunos minutos para llevar a cabo este método. En MAG, te explicamos todo el proceso a detalle.

¿Cómo enviar un video pesado por WhatsApp desde iPhone?

Si deseas mandar un video grande por WhatsApp, tienes que tener en cuenta que este material no debe superar los 100 MB, esto con la finalidad de no usar programas de terceros. A continuación, te compartimos la guía completa.

Primero, accede a la app Fotos desde tu iPhone.

desde tu iPhone. Entre las opciones disponibles, selecciona el video que deseas compartir.

Ahora, escoge la alternativa Compartir.

Tras esto, dirígete hacia la parte de abajo de la pantalla y pulsa en Guardar en archivos.

Una vez que se guarde este video, abre la aplicación de WhatsApp.

Elige el contacto al que quieras compartir el video.

En el hilo del chat, selecciona el icono “+”.

Seguido, toca en Documento.

De inmediato, busca el video que guardaste al inicio y toca en su miniatura.

Por último, dale a Enviar y listo.

Pasos para que suenen las notificaciones de WhatsApp en tu celular

Actualmente no se han detectado errores que afecten directamente a las notificaciones de WhatsApp, por ello, en caso no suenen las alertas de mensajes, llamadas o videollamadas, es probable que desde los ajustes de tu teléfono le hayas quitado los permisos al aplicativo para que no te envíe notificaciones, asimismo, otra causa podría ser que a través de las configuraciones de WhatsApp hayas habilitado el tono de notificación silencioso y desactivado las notificaciones emergentes.

Entra a los “Ajustes” de tu celular Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Presiona sobre el apartado que dice “Aplicaciones” > busca e ingresa a “WhatsApp”.

Oprime sobre la opción denominada “Notificaciones” > activa el interruptor “Mostrar notificaciones”.

Elige si deseas que las alertas lleguen con sonido y vibración o que se entreguen en silencio.

Más abajo toca en “Notificaciones en la aplicación” > automáticamente se abrirán los ajustes de notificación en WhatsApp .

. Enciende el interruptor “Notificaciones en alta prioridad”.

En la sección “Mensajes” y “Grupos” te aparecerán dos opciones iguales, nos referimos a “Tono de notificación”.

Por último, selecciona cualquier tono que no sea silencioso.

