La versión beta de WhatsApp continúa actualizándose casi todos los días, pues en este programa puedes utilizar las nuevas herramientas que todavía no llegan a la aplicación estable (oficial). Una de las últimas funciones te permite elegir contactos como favoritos para que los llames por audio o video rápidamente con un solo toque a través de la sección “Llamadas”, he probado esta increíble opción y a continuación te enseñaré a habilitarla e incluso utilizarla, sin duda es un atajo que ofrece mayor comodidad y reduce tediosos procedimientos. Además, ya no tendrás que buscar la conversación en el extenso historial de chats para comunicarte con alguien, recuerda que los favoritos deben ser las personas con quienes frecuentas a diario.

Así puedes seleccionar contactos favoritos para las llamadas de WhatsApp

Primero, descargar la beta de WhatsApp para Android , ¿Cómo? ingresa a la Google Play Store.

, ¿Cómo? ingresa a la Google Play Store. Ahora, en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “WhatsApp”.

Accede a la app y desplázate hacia abajo.

Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Abre la aplicación beta (es la misma).

El siguiente paso es presionar la pestaña “ Llamadas ” que se ubica en la parte inferior derecha.

” que se ubica en la parte inferior derecha. Aquí vas a ver un nuevo botón denominado “ Agregar a favoritos ”.

”. Selecciona a los contactos de tu preferencia.

Finalmente, presiona el ícono del teléfono o la cámara para iniciar una llamada o videollamada.

Vista previa de la función "Favoritos" en las llamadas. (Foto: WabetaInfo)

