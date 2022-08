WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más usadas hoy en día, ya que con ella puedes conversar con amigos e incluso hacer videollamadas rápidamente sin costo alguno desde tu iPhone.

Asimismo, esta app te permite mandar y recibir notas de voz para mejorar tu experiencia como usuario; no obstante, puede que no quieras que nadie se entere de que escuchaste un audio en particular.

Si bien existen muchos trucos para lograr esto en chats privados, la cosa se complica cuando se trata de grupos de WhatsApp; sin embargo, hay algunos métodos que puedes aplicar a continuación.

Cómo escuchar audios en un chat grupal en iPhone sin que nadie sepa

Uno de los trucos que puedes llevar a cabo desde tu celular con iOS es crear un chat contigo mismo. Para ello, tendrás que agregar tu propio número, ir al buscado de WhatsApp y transferir el audio que desees ahí. Luego, debes reenviarlo a otro contacto y así podrás escucharlo sin que nadie se entere.

es crear un chat contigo mismo. Para ello, tendrás que agregar tu propio número, ir al buscado de y transferir el audio que desees ahí. Luego, debes reenviarlo a otro contacto y así podrás escucharlo sin que nadie se entere. Otra alternativa es enviar el audio a otra app que tengas disponible y así escucharlo en otro momento. Entre las alternativas más recomendadas se encuentra Telegram, Gmail o incluso Google Drive.

o incluso Google Drive. Por último, tienes la opción de escuchar el audio fuera de WhatsApp. A pesar de que no es seguro de que el emisor sepa que recibiste el clip de voz, es una alternativa que puedes probar desde el iPhone.

Así puedes restablecer la pantalla de inicio del iPhone

Lo que primero debes hacer es abrir Ajustes en tu celular con iOS.

en tu celular con iOS. Ahora, dirígete a la pestaña General .

. Tras esto, pulsa en el botón Transferir o Restablecer iPhone , ubicado en la zona inferior de la pantalla.

o , ubicado en la zona inferior de la pantalla. Luego, verás varias opciones, por lo que deberás escoger Restablecer .

. Después, tendrás que seleccionar la alternativa Restablecer pantalla de inicio .

. Por último, confirma la acción y pulsa en el botón rojo Restablecer.

Con este truco, podrás ver la pantalla de tu smartphone como llegó de fábrica y sin las modificaciones que pudieras haberle hecho con el tiempo.

Pasos para desactivar el flash de las notificaciones en el iPhone

Lo que primero debes hacer es entrar en Configuración desde tu iPhone.

desde tu iPhone. Luego, selecciona la opción Accesibilidad .

. Una vez hecho esto, escoge la alternativa Audio / visuales .

. En esta parte deberás inhabilitar el botón Alertar con luz de led .

. Finalmente, solo tendrás que esperar a la siguiente notificación para comprobar que el flash no se encenderá.

Síguenos en nuestras redes sociales: