Si ya llevas usando WhatsApp un buen tiempo, seguramente tengas varios contactos con los que disfrutas conversar cada día, pero también es posible que hayan algunos con los que prefieres no tener ninguna comunicación, aunque si no quieres bloquearlos existe una manera de evitarlos de forma más discreta.

Dentro de la misma app de Meta, es posible llevar a cabo algunas configuraciones para que ya no veas los mensajes de aquellos contactos con los ya no quieres conversar, por lo que no es necesario descargar ningún programa externo y que podría poner en peligro la seguridad de tu dispositivo móvil.

Por esta razón, en MAG te compartimos dos formas que puedes lograr este objetivo: silenciar el contacto y archivar el chat para siempre. Con estos ajustes, te asegurarás de no recibir más notificaciones de este chat y sin tener que bloquearlo de WhatsApp.

Cómo evitar a un contacto de WhatsApp sin bloquearlo

Si te resulta muy incómodo entablar una conversación con un contacto, no te preocupes, te explicamos cómo evitarlo sin necesidad de bloquearlo de manera indefinida.

Primero, tendrás que silenciar al contacto.

Para ello, entra al apartado “Chats” de WhatsApp.

Luego, busca el chat que quieras ponerlo en silencio.

Mantén pulsado el chat hasta que aparezca un menú.

Entre las opciones, toca en el altavoz tachado.

Tras esto, selecciona la alternativa “para siempre”.

De inmediato, desactiva la casilla “mostrar notificaciones”.

Una vez hecho esto, tendrás que archivar el chat.

Mantén presionado el chat hasta que salga una serie de opciones.

Elige “Archivar chat”.

También puedes elegir “mantener chats archivados” para que nunca vuelva a aparecer en tus chats normales.

De esta manera, no volverás a comunicarte con este contacto por más que te envíe mensajes, ya que no te aparecerán, a menos que entres específicamente en la conversación y te dirijas al apartado de chats archivados.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

