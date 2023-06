Una de las principales características de WhatsApp es que se pueden configurar sus elementos para ganar más privacidad, sobre todo, si quieres entrar a la aplicación de manera discreta, ya sea para leer tus chats pendientes o simplemente con el fin de conocer los estados de tus amigos.

No obstante, si no quieres que otros se enteren que entraste a la aplicación, incluida tu pareja, no te preocupes, ya que es posible lograrlo con algunos ajustes dentro de la misma app, además, ya sea que tengas un celular con Android o iOS, podrás conseguirlo en instantes.

En ese sentido, en Mag hemos preparado un tutorial para que puedas usar esta función en tu cuenta de WhatsApp de forma ilimitada y no tengas que dar más explicaciones a otras personas. Sigue el paso a paso.

Cómo volverse ausente en WhatsApp

Ya no tienes que poner excusas para entrar a WhatsApp y no conversar con tus amigos, ya que puedes activar el “modo ausente” y ser invisible en esta app.

Primero, abre la app de WhatsApp desde tu celular.

Una vez dentro, accede a la sección “Ajustes”.

Entre las opciones, pulsa en “Cuenta”.

Aquí encontrarás una lista de alternativas, elige “Privacidad”.

Dentro de este apartado, selecciona “Hora de últ. vez”.

Elige quiénes pueden ver si estás en línea.

Para mayor privacidad, pulsa en “Nadie”.

Toca en “Igual que la hora de últ. vez”.

Finalmente, regresa a la interfaz principal y listo.

Cada vez que entres a WhatsApp, nadie podrá saber que entraste a la aplicación, de esta manera, tendrás mayor privacidad y discreción si necesitas leer un chat sin que otros se enteren.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp ? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

