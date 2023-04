WhatsApp Messenger es una plataforma de mensajería instantánea pobre en cuanto a funciones, pero rica en seguridad y privacidad, estas son sus principales características y que la mantienen como la número uno a nivel mundial, ya que cuenta con el cifrado de extremo a extremo, un mecanismo que se encarga de encriptar todas tus conversaciones, incluyendo los mensajes textuales y archivos multimedia (fotos, videos, audios, etc.), significa que ni la propia aplicación tendrá acceso a este tipo de contenido, las llamadas y videollamadas, estados y copias de seguridad también se encuentran encriptados.

Por esta razón, millones de usuarios no solo la utilizan para chatear, sino también como un bloc de notas, en donde se envían mensajes a ellos mismos para recordar un correo electrónico o contraseña, números de cuentas bancarias, imágenes de sus tarjetas de crédito o débito, documentos del trabajo, etc., sin duda es una información confidencial que no te gustaría que caiga en manos de terceras personas. Además, funciona mejor que una app de bloc de notas, ¿Por qué? por la copia de seguridad, si te roban o pierdes el celular, puedes restaurar la información con la copia de respaldo.

Otro dato a destacar es que ahora es posible activar el desbloqueo con huella dactilar, así refuerzas la seguridad de tu cuenta porque necesitarán de tu dedo para que accedan a las conversaciones; sin embargo, muchos caen en las populares estafas de los ciberdelincuentes e instalan un nuevo y peligroso virus malware denominado “AgentTesla”, el mismo capaz de burlar cualquier filtro de seguridad de WhatsApp y le toma capturas de pantalla a las conversaciones personales y grupales.

Los pasos para evitar el virus AgentTesla y proteger tu cuenta de WhatsApp

Primero, este virus fue descubierto por el portal tecnológico “ Robotina.US ”. AgentTesla puede infectar celulares, tabletas, computadoras y portátiles.

”. AgentTesla puede infectar celulares, tabletas, computadoras y portátiles. ¿Cómo te infecta el malware? simple, los ciberdelincuentes se consiguen tu correo electrónico y te envían un mensaje haciéndose pasar por una reconocida empresa de paqueterías, posiblemente te digan que has ganado un premio.

Este correo parece genuino porque cuenta con los logos de la empresa y hasta números de referencia.

En caso caigas en la popular estafa te pedirán que descargues un elemento que a simple vista parece una imagen, pero se trata de un archivo con extensión “ .jpg.xxe ”.

”. Si lo descargaste, el virus habrá infectado el dispositivo de inmediato.

Con el tiempo empezará a tomarle capturas de pantalla a tus conversaciones de WhatsApp y a otras aplicaciones de mensajería, todo esto sin que te des cuenta.

y a otras aplicaciones de mensajería, todo esto sin que te des cuenta. Además, consigue las claves de las apps bancarias y las que guardaste en el navegador.

También registra pulsaciones en el teclado y roba la información almacenada en el equipo.

Te recomendamos formatear el equipo rápidamente o instalar un buen antivirus.

Esto sucede con tu cuenta de WhatsApp si retiras la tarjeta SIM de tu celular

Primero, recuerda que WhatsApp es una aplicación que funciona con conexión a internet.

es una aplicación que funciona con conexión a internet. Es cierto que WhatsApp te pide una número de celular para crearte una cuenta, pero en caso recibas una llamada telefónica no responderás a través del aplicativo.

Solo te pide el número para comprobar que el mismo te pertenece, es un filtro de seguridad muy importante, ¿Cómo sabe esto? porque la app te envía un “código de verificación” por mensaje de texto SMS, este es obligatorio para que te crees una cuenta.

Luego de esto, la app nunca más volverá a utilizar tu número, a no ser que cambies de smartphone.

Si retiras la tarjeta SIM podrás chatear con normalidad, siempre y cuando tengas acceso a internet, no obstante, en caso utilices los datos móviles de tu plan contratado, entonces al sacar el chip ya no serás capaz de chatear, realizar o recibir llamadas y videollamadas.

Tampoco te permitirá vincular tu cuenta en las versiones de WhatsApp Web o Desktop, y si estaban abiertas se van a cerrar automáticamente porque dependen del móvil (algo que cambiará próximamente con el modo “Multidispositivo”).

Se recomienda no sacar el chip o bloquearlo si lo pierdes, ya que de esta manera los ciberdelincuentes tendrían acceso a toda la información de tu cuenta.

