WhatsApp es un aplicativo en donde puedes enviar y recibir mensajes de texto, fotos, documentos Word, Excel, PDF, etc., sin embargo, la privacidad es una de las características que la referida plataforma destaca en su totalidad, así que en esta oportunidad te enseñaremos un truco para evitar que la pantalla de tu celular se encienda cada vez que te llega un mensaje, de esta manera nadie podrá ver el contenido de tus conversaciones.

Este truco no solo funciona para los mensajes de WhatsApp, sino también para las notificaciones de otros aplicativos como Gmail, Facebook Messenger, Telegram, etc., no obstante, es importante aclarar que los pasos solamente son compatibles en un teléfono móvil con sistema operativo Android.

Hay dos métodos para evitar que la pantalla del móvil se encienda cada vez que te llega un mensaje de WhatsApp, el primero, es si lo haces a través de un teléfono móvil que cuenta con versiones inferiores a Android 10, y el segundo, si tiene esta versión o superiores.

CÓMO EVITAR QUE LA PANTALLA SE ENCIENDA CUANDO RECIBES UN MENSAJE DE WHATSAPP

Si cuentas con un teléfono celular con Android 10 o versiones superiores tienes que entrar a los “Ajustes”, lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, selecciona el apartado de “Notificaciones” o “Barra de estado y notificaciones”, el nombre cambia ligeramente dependiendo de la marca del equipo.

Desplázate hasta encontrar el menú “Otro”.

Finalmente, debes desmarcar el interruptor o la opción “Activar pantalla al recibir notificaciones en la pantalla de bloqueo”.

Listo, así cada vez que te llegue un nuevo mensaje de WhatsApp la pantalla de tu teléfono no se encenderá, de esta manera nadie será capaz de ver el contenido de tus conversaciones e incluso te ayudará a ahorrar la energía de la batería.

VERSIONES INFERIORES A ANDROID 10

Primero, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play. Abre el aplicativo y toca el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, selecciona la que dice “Ajustes”.

Aquí accede al apartado “Notificaciones” > “Notificaciones emergentes”.

Por último, escoge la opción “Solo con pantalla apagada” o “siempre mostrar ventana emergente”.

Problemas con WhatsApp

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.