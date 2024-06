WhatsApp no solo sirve para chatear, sino para recibir todo tipo de documentos o videos. Desde hace algún tiempo la app ha decidido que todos sus usuarios puedan compartir archivos con un peso no mayor de 2 GB. Sin embargo, esto puede generar ciertos errores, sobre todo con tu backup.

¿A qué se debe esto? Usualmente, a que no tienes demasiado espacio dentro de la app Google Drive. Recordemos que la copia de seguridad antes no ocupaba almacenamiento alguno, pero ahora sí. Para solucionarlo de inmediato, es necesario que ahora sí realices una serie de pasos a fin para que no vuelva a ocurrir ese percance.

Cómo evitar quedarte sin copia de seguridad en WhatsApp

No guardar los videos

Si eres de guardar los videos dentro de tu copia de seguridad, lo mejor será siempre evitarlos. Para ello anda a los Ajustes, luego a Chats. Ingresa a “Copia de seguridad” y allí deberás desactivar la pestaña “Incluir videos”.

WHATSAPP | Siempre debes chequear cuáles son los archivos que pesan más. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Elimina elementos

Otro paso que debes hacer será eliminar ciertos elementos posibles dentro de WhatsApp para que el backup sea lo más pequeño posible. Solo ingresa a los Ajustes, Almacenamiento y datos, luego a Administración de almacenamiento y empieza a ir de conversación en conversación. Notarás que uno de ellos pesa más que los demás. Trata de eliminar ciertos objetos que ya no usas.

WHATSAPP | Nunca incluyas videos en tus copias de seguridad. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Controla las descargas

Para ello nuevamente anda a Ajustes, Almacenamiento y en la parte de “Descarga automática de archivos” determina que no deseas que eso se realice. Puedes seleccionar en Fotos, Audio, Video y Documentos que nunca se realice.

WHATSAPP | También evita que la app descargue automáticamente tus archivos. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

