WhatsApp ha demostrado que considera las sugerencias de sus más de cuatro mil millones de usuarios, quienes desde hace mucho tiempo venían solicitando una función para bloquear sus conversaciones más personales con huella dactilar, patrón de seguridad, autenticación Face ID o contraseña, pues te comentamos que la referida herramienta acaba de publicarse en la plataforma de mensajería instantánea perteneciente a Meta.

La nueva opción denominada “bloqueo de chats” por el momento se encuentra disponible en la versión beta de WhatsApp para los usuarios de iOS y Android. Básicamente le agregarás un mecanismo de seguridad a las conversaciones que tú quieras, las mismas que se almacenarán en una carpeta bloqueada ubicada en la parte superior de la interfaz principal de WhatsApp.

Es cierto que los chats bloqueados no van a generar notificaciones, de hecho cuando recibas un mensaje de estos contactos o grupos no vas a saber de quién se trata y menos el contenido que te enviaron, pero, de todas maneras aparecerá la notificación “(1,2, 3, 4, etc.) nuevos mensajes”, ¿Te gustaría eliminarla? es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

El truco de WhatsApp para que no recibas notificaciones de los chats bloqueados con huella o patrón

Primero, verifica que la beta de WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre el aplicativo y accede a la carpeta denominada “chats bloqueados” (parte superior de la pestaña chats).

Coloca tu huella digital, patrón de seguridad, contraseña, etc.

Te aparecerán tus conversaciones más personales.

Pulsa por unos segundos sobre la primera y luego selecciona las demás.

Si son varias presiona el ícono de los tres puntos que se ubica en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca la que dice “Seleccionar todos”.

El siguiente paso es oprimir en el ícono de la bocina con una línea diagonal (parte superior).

Finalmente, silencia las notificaciones por “ocho horas”, “una semana” o para “siempre”, recomendamos la última.

Por qué no debes archivar tus conversaciones de WhatsApp

Muchas veces la gente piensa que archivar una conversación será lo más conveniente para ocultar algunos chats.

Sin embargo, existen varios factores para que esos escritos no sean archivados.

El primero de ellos es que si has utilizado un chat grupal o individual para poder compartir documentación, esa conversación pesará más de lo normal.

Para ello te recomendamos mover esos archivos a otro lado y eliminar la conversación o programarla para su borrado automático.

Otro es que esos chats pueden ventilar algo secreto pronto.

También puede que esas conversaciones sean varias y te olvides de su existencia.

Lo mejor siempre será eliminar todas esas conversaciones de las personas con las que hablaste una sola vez.

Recuerda que mientras más chats tienes archivados, pueden pesar demasiado, hasta 2 GB. Libera ese espacio.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp ? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

