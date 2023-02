WhatsApp se ha ganado la valoración de muchos usuarios, debido a que nos permite mantenernos comunicados con otras personas, ya sea a través de mensajes, audios, videollamadas y llamadas. Esto último, es sin lugar a dudas una de las opciones más rápidas y sencillas de usar en la app.

En ese sentido, si tienes una llamada interesante y que deseas registrar en tu iPhone, desde ya te adelantamos que no es posible hacerlo en la misma aplicación de WhatsApp, porque no existe una opción específica para ello. No obstante, puedes recurrir a ciertos trucos bastantes prácticos.

Ante de compartirte los métodos, debes asegurarte de tener el permiso de la otra persona con la que realizas la llamada en WhatsApp para registrar la conversación, de este modo, no invadirás su privacidad. Ahora, sigue los pasos que te recomendamos desde MAG.

Cómo grabar una llamada de WhatsApp desde iPhone

Si tienes una llamada importante en WhatsApp que deseas registrar en tu iPhone, te compartimos dos métodos sencillos que puedes probar. A continuación, te brindamos el paso a paso.

Con otro celular

Aunque suene evidente, una opción bastante factible es poner la llamada de WhatsApp en altavoz y usar otro dispositivo móvil, en este caso iPhone, y comenzar a grabar el audio. Para ello, tendrás que acudir a la app Nota de voz.

A través de Mac

Primero, conecta tu iPhone a tu Mac por medio del cable Lightning.

Ahora, ejecuta QuickTime Player en Mac.

Para ello, realiza la siguiente combinación de teclas: Comando + Barra espaciadora.

Tras esto, escribe QuickTime.

Luego, pulsa en Archivos, ubicado en la zona superior izquierda de la pantalla.

Selecciona Nueva grabación de película.

De inmediato, en tu Mac lo que hay en la pantalla del iPhone.

En esta parte verás el botón de grabación, pulsa en la flecha que está a su lado.

Dirígete a Cámara y escoge tu iPhone.

Posteriormente, en Micrófono elige el de Mac.

Una vez hecho esto, dale a Grabar la pantalla en QuickTime y empieza llamada y videollamada en WhatsApp en tu iPhone.

Recuerda poner en altavoz la llamada del iPhone.

Finalmente, almacena la grabación tocando en Archivo, seguido de Guardar.

Así puedes hacer búsquedas rápidas en WhatsApp desde iPhone

Si deseas encontrar una información de forma rápida en WhatsApp, aquí te compartimos un truco bastante sencillo para que lo apliques desde tu iPhone.

Buscar textos en los chats

Lo que primero debes hacer es abrir WhatsApp.

Luego, dirígete a la pestaña Chats y deslízate hacia la barra de búsqueda.

Tras esto, escribe la palabra o frase que quieras encontrar.

Toca en cualquiera de los resultados para abrir el mensaje completo.

Buscar archivos multimedia

Desde tu iPhone abre la app de WhatsApp.

Entra al apartado Chats y dirígete a la barra de búsqueda .

y dirígete a la barra de . Ahora, escribe el término que quieras encontrar.

De inmediato, se abrirá un menú desplegable.

Elige el tipo de archivo multimedia que quieras buscar.

Finalmente, presiona en un resultado para abrir ese archivo multimedia en el chat.

