La copia de seguridad de WhatsApp es un duplicado exacto de todas las conversaciones que has tenido con tus contactos, aquí se incluirán los siguientes archivos: fotos, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc. En caso estés al límite de ocupar todo el espacio de almacenamiento gratuito que te brinda Gmail, desde Mag te enseñaremos un truco para almacenar la copia de seguridad en otro correo electrónico.

El pasado mes de junio del año 2021, Google anunciaba que Gmail, Drive y Google Fotos compartirán simultáneamente hasta 15 gigabytes de almacenamiento gratuito, si llegas a superar esta cantidad no podrás guardar ningún archivo adicional y tendrás que pagar por uno de los planes de Google One para mayor espacio.

Es importante aclarar que las copias de seguridad de WhatsApp son archivos que pueden pesar muchos gigabytes, con dos o tres copias es más que suficiente para que ocupes la totalidad del espacio gratuito de Gmail, y sobre todo si incluyes fotos y videos. Por dicha razón, siempre es bueno crearse más de una cuenta de correo electrónico, ya que si la principal está apunto de llenarse tienes una segunda opción que te respalda.

LOS PASOS PARA GUARDAR UNA COPIA DE SEGURIDAD DE WHATSAPP EN OTRA CUENTA DE GMAIL

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS. Ahora, entra en el aplicativo y presiona sobre los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, accede a los “Ajustes”.

Aquí toca en el apartado de “Chats” > “Copia de seguridad”.

Desplázate hacia abajo y en la sección “Ajustes de Google Drive”, aprieta en “Cuenta de Google”.

Te saldrá tu cuenta principal, dale en “Añadir cuenta”. Probablemente te pidan el patrón de seguridad, PIN, contraseña o huella digital del móvil, añádelo.

También coloca tu correo electrónico y contraseña de Gmail.

Listo, eso sería todo, ahora en la opción “Cuenta de Google” de WhatsApp ya no va a figurar tu correo principal, sino el de respaldo. Se recomienda crear una copia de seguridad por cada mes, debido a que no se sabe cuando vas perder tu móvil o puedas ser víctima de un robo, para ello, presiona en “Guardar en Google Drive” y escoge “Mensualmente”, asimismo, desactiva el interruptor que dice “Incluir videos” para que la copia no pese demasiado.

