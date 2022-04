WhatsApp destaca principalmente por sus herramientas de seguridad y privacidad, este es su punto fuerte y por eso es que actualmente supera los cuatro mil millones de usuarios en todo el mundo, incluso a pesar de que hay otras aplicaciones de mensajería instantánea con mejores funciones. Además, hace un buen tiempo que el aplicativo perteneciente a Meta añadió las opciones de personalización para cada chat, quiere decir que la referida plataforma te permite configurar de individualmente una conversación, así que desde Mag te enseñaremos los pasos para que vuelvas “invisible” a un chat grupal, para ti será como si hubieras salido del mismo.

Los chats grupales de WhatsApp son muy útiles para enviarle el mismo mensaje hasta un máximo de 256 personas, así no pierdes el tiempo comunicándole algo importante a cada uno de tu contactos de forma manual, sin embargo, estos a veces resultan ser una molestia porque debido a los constantes mensajes que recibes tu smartphone suena a cada rato o te aparecen las notificaciones en la pantalla.

De repente, por una cuestión de respeto y formalidad no te sales de un chat grupal de la familia, amigos o el trabajo, pues si tanto te molesta lo lógico sería abandonarlo, aunque a veces esa no es la opción ideal. Hay una serie de ajustes en WhatsApp que pueden hacer “invisible” a un grupo, significa que todavía serás un miembro, pero no te llegará ninguna notificación, ni siquiera cuando te etiqueten o realicen una llamada o videollamada. Toma nota.

ASÍ PUEDES HACER “INVISIBLE” A UN GRUPO DE WHATSAPP

Primero, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS. Abre la aplicación e ingresa al grupo de WhatsApp que quieres hacer “invisible”.

Después, despliega el menú del grupo tocando el ícono los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho, escoge la opción “Info. del grupo”.

El siguiente paso es activar el interruptor “Silenciar notificaciones”, así la app no emitirá un sonido cuando alguien hable en ese grupo.

Retrocede y ahora aprieta en el apartado “Personalizar notificaciones”, aquí desmarca la casilla “Notificaciones en alta prioridad”, con esta función no te saldrán esas molestas notificaciones en la parte superior de la pantalla.

Finalmente, archiva el chat desde la interfaz principal de WhatsApp, solo pulsa por unos segundos en esa conversación grupal hasta que te aparezcan unos íconos en la parte superior, escoge el de la carpeta con una flecha apuntando hacia abajo.

Listo, automáticamente te aparecerá una carpeta denominada “Archivados” justo arriba del primer chat de tu lista de conversaciones, así el grupo será totalmente “invisible”, no vas a saber nada de este incluso si te etiquetan, realizan una llamada o videollamada, añaden un nuevo participante, etc.

