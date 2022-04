Es probable que entre todas las aplicaciones que tienes en tu dispositivo Android por lo menos haya una de mensajería instantánea como WhatsApp, la plataforma de Meta que te permite estar en constante comunicación durante las 24 horas del día; sin embargo, anteriormente era muy fácil que alguien tenga acceso a las conversaciones de tu cuenta, vea y hasta publique estados sin tu permiso, así que la solución fue crear el cifrado de extremo a extremo, un mecanismo de privacidad capaz de encriptar cada mensaje que envías o recibes, quiere decir que solo tú y la persona con quien chateas son los únicos que pueden ver o escuchar lo que se comparten, ni siquiera WhatsApp o los empleados de Meta tendrán acceso.

Después de aclarar lo que es el cifrado de extremo a extremo, ¿Te gustaría quitarle los permisos de la galería de imágenes a WhatsApp? si consideras que es muy peligroso que la app de Meta tenga acceso a las fotos que almacenas en tu dispositivo Android, entonces quítale el acceso para que refuerces la privacidad de las fotos que has guardado en el móvil.

Es importante aclarar que tras hacer esto no vas a poder descargar las fotos que te envíen en los chats personales o grupales, asimismo, WhatsApp no te permitirá enviar imágenes o tomar fotografías con su cámara nativa, ya que al hacerlo te aparecerá el siguiente aviso: “Para ver archivos multimedia, acepta que WhatsApp acceda a las fotos y los archivos de tu dispositivo”.

EL TRUCO PARA QUE WHATSAPP NO TENGA EL ACCESO A TU GALERÍA DE FOTOS

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu smartphone Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, presiona sobre el apartado de “Aplicaciones”.

Te aparecerán todas las apps del sistema y las que has descargado, busca WhatsApp .

. Se abrirá una nueva ventana con la “Información de la aplicación”.

En la sección denominada “Con permiso” están todos los accesos que le has dado a WhatsApp, como: “Almacenamiento”, “Cámara”, “Contactos”, “Micrófono” y “Ubicación”, escoge el primero

Te aparecerán tres alternativas: “Permitir solo con la app en uso”, “Preguntar siempre” y “No permitir”, selecciona la última.

Listo, para corroborar los cambios que has realizado solo entra a WhatsApp y trata de compartir una imagen o tomar una foto con la cámara nativa de la plataforma de mensajería, verás que no vas a poder y te pedirá otorgarle los permisos. En conclusión, solo vas a utilizar el aplicativo para chatear (enviar mensajes), incluso no verás los estados de tus contactos.

