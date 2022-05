La seguridad de tu cuenta de WhatsApp es un aspecto muy importante que la compañía Meta viene reforzando constantemente, por esta razón se creó la función denominada “desbloqueo con huella dactilar”, quiere decir que con la huella que has registrado en tu teléfono podrás acceder a la referida plataforma de mensajería. Uno de los problemas que incomoda a los usuarios es que cada vez que sales de la app se bloquea rápidamente, ¿Te gustaría añadir un determinado tiempo de bloqueo después de abandonarla? Desde Mag te explicaremos cómo hacerlo.

Es importante aclarar que no todos los dispositivos de Android o iOS cuentan con el “Bloqueo automático” de WhatsApp, solo algunos modelos de diferentes marcas que tienen el sensor de huella dactilar. Asimismo, activar esta función junto a la “Verificación en dos pasos” es sin duda una de las mejores combinaciones para reforzar la privacidad y seguridad de tu cuenta, ya que si por algún motivo pierdes el control de la misma, otra persona no podrá acceder a ella si no se sabe el código PIN.

LA GUÍA PARA QUE WHATSAPP NO SE BLOQUEE AL SALIR DE LA APP

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de iOS. Ahora, abre la aplicación y accede a los “Ajustes” presionando el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho, o el ícono del engranaje abajo a la derecha.

El siguiente paso es acceder a los apartados “Cuenta” > “Privacidad”.

Desplázate hacia abajo hasta encontrar la sección “Bloqueo con huella dactilar”, tócala.

WhatsApp te dará tres opciones a escoger para el bloqueo automático, las cuales son: “Inmediatamente”; “Después de un minuto”; y “Después de 30 minutos”.

te dará tres opciones a escoger para el bloqueo automático, las cuales son: “Inmediatamente”; “Después de un minuto”; y “Después de 30 minutos”. Si escoges la primera la app se bloqueará ni bien salgas de la plataforma, por ello, se recomienda seleccionar cualquier de las dos últimas que acabamos de mencionar.

Finalmente, sal de las configuraciones para guardar los cambios.

Listo, eso sería todo. Lo único que queda por hacer es comprobar los ajustes realizados, para ello, abandona la aplicación y trata de entrar de inmediato, como ves ya no te pedirán huella digital, al menos hasta que pase el minuto o los 30 minutos que has configurado.

¿El iPhone 5 puede tener WhatsApp?

Los iPhone de Apple requieren al menos iOS 10 para ejecutar WhatsApp a partir de ahora, lo que significa que todos los usuarios de iPhone 5 y superiores pueden continuar usando la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Facebook. Esto también significa que el iPhone 4 y el iPhone 4s dejarán de ser compatibles con la popular aplicación de mensajería, detalla el sitio web news18.com.