Al momento de registrarte por primera vez en WhatsApp, la referida plataforma de mensajería te pedirá dos cosas: un número telefónico, con la línea activa por supuesto, significa que no esté suspendida o bloqueada, de lo contrario no recibirás el código de verificación; y que tengas acceso a internet, con esto ya podrás crearte una cuenta en cuestión de segundos. Mientras pasa el tiempo, ya todos tus amigos, familiares o compañeros del trabajo saben que tiene un solo número de celular, sin embargo, ¿Qué pasaría en caso lo dejes de utilizar y decidas cambiarlo? ¿Tendrás que decirle a cada contacto que eliminen el antiguo y agreguen el nuevo? no, desde Mag te enseñaremos el truco para que de un solo paso le notifiques a todos que has cambiado de número.

De repente estás pensando en reenviar tu número de teléfono como mensaje a cada contacto, no es una mala idea, no obstante, tomaría demasiado tiempo y tendrías que realizar la misma acción en reiteradas ocasiones, ya que WhatsApp solo te permite reenviar un mensaje hasta un máximo de 5 chats para evitar las cadenas o estafas por el aplicativo.

ASÍ PUEDES AVISARLE A TUS CONTACTOS QUE CAMBIASTE DE NÚMERO

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, inserta la nueva tarjeta SIM a tu celular y asegúrate que puedas recibir mensajes de texto SMS o llamadas telefónicas, esto para que te envíen el código de verificación.

El siguiente paso es abrir el aplicativo y presionar sobre el ícono de los tres puntos que se ubican arriba a la derecha.

Se desplegarán varias opciones, entra a los “Ajustes” > “Cuenta”.

Selecciona el apartado “Cambiar número” > “Siguiente”.

Aquí añade el código de tu país, luego el número antiguo y el número de teléfono nuevo.

Finalmente, cuando un contacto abra un chat contigo le aparecerá el siguiente aviso: “(nombre con el que te agendaron) cambió su número de teléfono a un número nuevo. Toca para enviar un mensaje o añadir el nuevo número”.

Listo, eso sería todo. Recuerda que al cambiar de número telefónico desde la misma aplicación, los ajustes, conversaciones personales o grupales y el contenido de la cuenta, van a migrar automáticamente al nuevo número, no perderás la información, pero, si alguien intenta registrar una nueva cuenta de WhatsApp con tu tarjeta SIM antigua, aparecerá todo en blanco, es como si el número nunca hubiera sido registrado en el aplicativo.

¿Qué debes hacer si te agregan a un chat grupal de WhatsApp?

Silenciar las notificaciones : abre WhatsApp y pulsa por unos segundos sobre el chat grupal que quieres silenciar, luego, presiona el ícono de una bocina que se encuentra en la parte inferior, al costado de la herramienta “anclar”.

: abre WhatsApp y pulsa por unos segundos sobre el chat grupal que quieres silenciar, luego, presiona el ícono de una bocina que se encuentra en la parte inferior, al costado de la herramienta “anclar”. Archivar : es cierto acabas de silenciar el grupo, pero cuando haya actividad siempre quedará en la parte de arriba de la interfaz principal y resulta ser algo molesto, por ello, archiva la conversación pulsando el chat y oprimiendo el ícono de la carpeta con una flecha que apunta hacia abajo.

: es cierto acabas de silenciar el grupo, pero cuando haya actividad siempre quedará en la parte de arriba de la interfaz principal y resulta ser algo molesto, por ello, archiva la conversación pulsando el chat y oprimiendo el ícono de la carpeta con una flecha que apunta hacia abajo. Evita que te agreguen a nuevos grupos : toca los tres punto de arriba > “Ajustes” > “Cuenta” > “Privacidad” > desplázate hacia abajo hasta llegar a “Grupos” > “Mis contactos excepto...” y por último elige a las personas que tendrán el permiso de añadirte a cualquier chat grupal.

: toca los tres punto de arriba > “Ajustes” > “Cuenta” > “Privacidad” > desplázate hacia abajo hasta llegar a “Grupos” > “Mis contactos excepto...” y por último elige a las personas que tendrán el permiso de añadirte a cualquier chat grupal. Activa los mensajes temporales: una buena forma de ahorrar almacenamiento y evitar que la memoria de tu celular se llene cuando en el grupo envían muchas fotos y videos, es activando los “mensajes temporales”. Para ello, entra al chat y aprieta el nombre del mismo, se desplegarán las configuraciones, busca la denominada “Mensajes temporales” y elige “24 horas”, “7 días” o “90 días”, todo lo que recibas o envíe se eliminará en ese determinado tiempo.

