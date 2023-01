Si eres de las personas que prefiere mantenerse oculta en WhatsApp, seguramente algo que busques con bastante esmero sea esconder el “escribiendo” que aparece siempre en el chat cada vez que respondes un mensaje, esto debido a que puede invadir tu privacidad.

No obstante, WhatsApp todavía no ha implementado una función para ocultar el “escribiendo”, lo que resulta un gran inconveniente para todos aquellos usuarios que quieren desactivar este indicador en la app. Pero, no todo está perdido, ya que existen algunos trucos para eliminarlo.

Con estos métodos que te compartimos desde MAG, no necesitarás descargar ninguna aplicación externa o programa que pueda poner en riesgo la protección de tu iPhone, ya lo que podrás desde tu mismo móvil. A continuación, te mostramos los pasos a seguir.

Cómo ocultar “escribiendo” en WhatsApp desde iPhone

El indicador “escribiendo” es algo que muchos usuarios desean esconder en WhatsApp para evitar que sus contactos se enteren que están a punto de responder un mensaje. Si tienes un iPhone, te mostramos algunos trucos para evitar que aparezca.

Uno de los métodos que puedes realizar es preparar un mensaje con anticipación. Para ello, abre la app Notas y redacta todo el texto que desees enviar y una vez que te asegures de que el contenido esté correcto, cópialo y pégalo en un chat de WhatsApp.

Otra alternativa es que responder los mensajes de WhatsApp desde el apartado de notificaciones. Bajo esta premisa, tendrás que mantener pulsado en la alerta desde el iPhone hasta que te aparezca el teclado. Ahora, solo escribe y envía el contenido al contacto que desees.

Asimismo, puedes desactivar tu conexión WiFi desde el Centro de control del iPhone, por lo que solo deberás deslizar la pantalla del móvil de arriba hacia abajo y deshabilitar tu internet por algunos segundos. Luego, entra a WhatsApp, escribe el mensaje y dale a Enviar, luego vuelve a conectarte y listo. No aparecerá el “escribiendo”.

Siguiendo la recomendación anterior, también puedes activar el Modo avión y seguir con el mismo proceso. Recuerda que esta función desactivar el acceso a internet, por lo que no te aparecerá el “escribiendo” en WhatsApp y podrás mandar tu mensaje con total tranquilidad.

Cómo leer un mensaje de WhatsApp sin que lo sepan

Si quieres evitar que tus contacto se enteren que leíste un mensaje de WhatsApp, te contamos una serie de pasos que debes seguir si tienes un iPhone.

Lo que primero que debes hacer es abrir la app de WhatsApp desde tu iPhone.

Tras esto, dirígete a los Ajustes dentro de la aplicación.

Entre las opciones disponibles, selecciona Cuenta.

En seguida, deberás tocar en Privacidad.

Posteriormente, deslízate hacia la parte baja de la pantalla.

Ahí verás el botón Confirmación de lectura.

Desactiva esta confirmación tocando en el interruptor verde.

Finalmente, habrás eliminado el doble check azul y ahora te aparecerá solo en gris.

De esta manera, ninguno de tus contactos podrá saber que leíste sus mensajes; sin embargo, en los chats grupales sí aparecerá esta información, por lo que deberás tomar tus precauciones.

