WhatsApp tiene una serie de detalles que muy pocos se han dado cuenta. En la aplicación puedes no solo silenciar cualquier conversación para que no suenen las notificaciones, sino también archivarlas y así no regresen a la pantalla principal.

Esto hará que puedas guardar aquellas conversaciones de WhatsApp importantes y con el que podrás visualizar cuando desees. Pero, cómo puedes desaparecer la pestaña “Archivados” que aparece en la parte superior del chat.

El truco es bastante fácil y no es necesario tener que descargar alguna aplicación de terceros que puedan robar parte de tu información personal.

Cómo ocultar la pestaña de “Archivados” en WhatsApp

Para poder eliminar la pestaña de “Archivados” en WhatsApp es necesario realizar todos estos pasos:

Si tienes WhatsApp desactualizado, lo mejor será que obtengas la última versión desde Google Play o iOS Store.

A continuación ingresa a WhatsApp.

Ahora deberás ir a los Ajustes de la aplicación.

En ese momento dirígete a Chats.

Deberás desactivar la pestaña de “Mantener los chats archivados”.

Con ello la pestaña de “Archivados” ya no se verá en la pantalla principal de tu dispositivo.

De esta forma podrás eliminar esa pestaña de "Archivados" de tus chats de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cómo escribir “al revés” en WhatsApp y sorprender a tus amigos

Lo primero será ingresar a WhatsApp.

Ahora solamente deberás abrir cualquier conversación.

En ese momento ingresa, desde cualquier navegador, al siguiente enlace de Flip Text.

de Flip Text. Escribe tu mensaje y en la parte baja, en el segundo recuadro, aparecerá “al revés”.

Simplemente copialo y pégalo en la conversación de WhatsApp.

Envíalo y listo. Tu amigo se sorprenderá.

Si quieres enviar otro texto, es necesario que debas realizar los mismos pasos anteriores.

Síguenos en nuestras redes sociales: