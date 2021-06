Cuando no queremos responder un mensaje de WhatsApp , ya sea por diferentes motivos personales, muchas veces dejamos rastro de la última vez que utilizamos el aplicativo, esto resulta incómodo cuando la otra persona se entera y nos llega la notificación “te has conectado y no me respondiste el chat”. Te comentamos que con la herramienta “Hora de última vez” ya no tendrás el mismo problema. Actívala y sácale todo el provecho la función.

Se trata de una herramienta antigua que muchos usuarios aún no conocen, ya que WhatsApp se está actualizando constantemente y nos distraemos con sus nuevas funciones cuando descargamos la aplicación por primera vez. Es importante aclarar que la ruta para activar la “Hora de última vez” es la misma en teléfonos móviles con sistema operativo iOS (iPhone) y Android.

Si piensas activar la función ten en cuenta lo siguiente: cuando te desconectes de WhatsApp nadie podrá ver la hora de la última vez que dejaste de utilizar la aplicación; sin embargo, así como tú tienes todo el derecho a la privacidad, tampoco sabrás cuándo tus contactos han dejado de usar el aplicativo. Aclarando lo anterior, sigue estos pasos:

Ingresa a WhatsApp y dirígete a los tres puntos verticales que se encuentran en la parte superior derecha.

y dirígete a los tres puntos verticales que se encuentran en la parte superior derecha. Presiona la opción “Ajustes” y luego ingresas a “Cuenta”.

Aparecerán 6 opciones y escoge “Privacidad”.

Ahora dirígete a “Hora de última vez”.

Aquí elige la opción “Nadie”, para que no puedan ver la última hora de conexión.

Ruta para activar la función "Hora de última vez" (Foto: WhatsApp / Mag)

¿Tienes algún problema? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.