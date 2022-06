WhatsApp es una de las aplicaciones que muchos jóvenes tienen en sus celulares; sin embargo, con la finalidad de proteger su privacidad, tienden a ocultar no solo la última hora de conexión a todos sus amigos, sino también buscar métodos para que no aparecer “en línea”.

Ahora WhatsApp ha habilitado algo pedido por muchos: ahora una persona en especial no sabrá la hora en la que te conectaste. ¿Cómo se hace? Aquí en MAG te daremos todos los pasos para que no le des explicaciones a alguien de que has visto su mensaje y no has respondido.

CÓMO OCULTAR LA ÚLTIMA HORA DE CONEXIÓN A ALGUIEN EN WHATSAPP

Lo primero será ir a los Ajustes de WhatsApp en tu celular.

Luego dirígete a Cuenta y Privacidad.

En ese momento pulsa sobre “Última vez”.

Así es como puedes evitar que alguien en específico vea tu última hora de conexión en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Te aparecerá una pestaña que dice “Mis contactos, excepto”.

Púlsalo y ahora define quién no deseas que vea tu última hora de conexión.

Cuando lo determines, verás que esa persona nunca más sabrá a qué hora estuviste “en línea”.

De igual forma, si desactivas el doble check azul, refuerzas mucho más tu privacidad en la aplicación de Meta, WhatsApp.

POR QUÉ RAZÓN APARECE UN PUNTO VERDE EN LA PESTAÑA DE LLAMADAS DE WHATSAPP

Hace meses WhatsApp añadió la función que te permite unirte a las llamadas o videollamadas sin la necesidad de ser invitado.

El objetivo es que si en caso no puedas contestar al momento, más adelante seas capaz de ingresar por tu propia cuenta, por supuesto si es que todavía continúa la comunicación.

Cuando una comunicación grupal está en curso, te aparecerá este punto verde, no existe mayor secreto. Esta es una señal para que sepas que uno de tus grupos está en una llamada o videollamada de WhatsApp.

