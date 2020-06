Estar en una llamada de voz a través de la famosa aplicación de mensajería WhatsApp y tener que colgar para pasar a una videollamada es algo que puede resultar fastidioso y hasta cierto punto incómodo ya que cortas abruptamente el hilo de la conversación con tu interlocutor.

Pero a partir de ahora no tiene porque seguir siendo así ya que se puede cambiar de llamada de voz a videollamada o viceversa sin tener que cortar la comunicación con tu amigo o familiar. Aunque pareciera algo insignificante, esta función es muy útil cuando el internet de tu dispositivo móvil se pone lento.

WhatsApp: cómo cambiar entre llamadas y videollamadas

Cambiar de una llamada a una videollamada

Durante la llamada, toca o selecciona el botón de videollamadas. Tu contacto verá una solicitud para cambiar a videollamada y puede aceptar o rechazar el cambio.

Cambia de una videollamada a una llamada

Durante una videollamada, toca o selecciona el botón de videollamadas y el contacto recibirá una notificación de que apagaste la cámara. Cuando tu contacto toque el ícono para apagar la cámara, la videollamada cambiará a llamada.

La pantalla de la llamada pasará a mostrar una nueva vista solicitando cambiar la llamada a una videollamada con las opciones de aceptar o de cancelar.

LOS 5 MEJORES TRUCOS DE WHATSAPP

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que soprendentemente funciona!

2. Marcar mensajes principales: Para obtener esta opción debes de utilizar la función del mensaje “estrella”, donde marcarás mensajes clave que verás con facilidad en un ubicación central. Lo único que hay que hacer es presionar el mensaje que se quiera guardar como favorito y después tocar el ícono de “estrella”.

Si tu equipo es un iPhone, podrás encontrar todos los mensajes destacados dirigiéndote a Configuración y Mensajes destacados o seleccionando el nombre del chat y tocando ” Mensajes destacados “. En el caso de los usuarios Android, tendrán que presionar “Más opciones” y luego “Mensajes destacados”.

3. Revisar mensajes sin tocar el celular: Si lo que quieres es poder revisar whatsapp sin tener que utilizar tu dispositivo móvil, lo que tienes que hacer es descargar la app de escritorio web de Whatsapp, la cual proyectará tus conversaciones del celular a un ordenador. Así podrás enviar mensajes, fotos y Gif’s sin necesidad de tener tu equipo en las manos.

4. Utilizar stickers en las conversaciones: Los emojis se están convirtiendo en cosa del pasado, hoy en día los stickers te ofrecen una forma más divertida de expresarte. Los puedes encontrar en el campo donde se ingresa el texto en una conversación, en un pequeño icono cuadrado con una página lateral doblada, donde además podrás agregar tus propios stickers y bitmojis.

5. Leer mensajes sin estar en línea: La opción de ocultar los “Recibos de lectura”, no es la mejor opción si quieres que la otra persona no se de cuenta que has leído su mensaje. Es por ello que levantar levemente el mensaje en la pantalla y abrir el texto completo en la pantalla de bloqueo del iphone es tu mejor opción para pasar desapercibido.

