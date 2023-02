Los celulares de Huawei, en la actualidad, no vienen con Google Play y, como consecuencia, no pueden descargar la copia de seguridad de WhatsApp debido a que no está vinculado a Google Drive. ¿Cömo hago para recuperarla? Pues es bastante y sencillo.

Recuerda que para este truco es necesario descargar el APK de WhatsApp original en tu celular Huawei, por lo que puedes utilizar este enlace para hacerlo a fin de no usar apps de terceros que puedan dañar tu equipo en un futuro.

Asimismo, no es necesario instalar otro programa externo mas los que ya vienen preconfigurados en tu equipo de la marca china. Solo debes seguir todos estos pasos.

Cómo pasar tus chats de WhatsApp a un celular Huawei sin Google Play

Lo primero será que tanto tu dispositivo antiguo como el celular de Huawei estén conectados a la misma red Wifi.

Ahora abrimos la aplicación Phone Clone que está instalada en los smartphones de Huawei.

En ese momento solo debes buscar en tu teléfono anterior la misma aplicación.

A continuación deberás abrir la app Phone Clone en ambos terminales. En el Huawei debes pulsar sobre “Dispositivo nuevo”, mientras que en el otro “Este es el dispositivo anterior”.

Luego se generará un código QR en el celular de Huawei en cual debes escanearlo con tu teléfono anterior.

Ahora se conectarán. Cuando haya sido exitoso, deberás seleccionar todos los datos e información que quieras pasar a tu celular de Huawei.

En este caso lo que nos interesa es WhatsApp. La seleccionamos.

Ahora se exportarán todos los archivos. Ahora instala WhatsApp en tu celular de Huawei, luego logueate y detectará la copia de seguridad.

Continúa y verás todas tus conversaciones de tu teléfono anterior, pero ahora en el de la marca china.

De esa manera no perderás tus conversaciones por nada del mundo.

Con esta aplicación ya no perderás tus conversaciones de WhatsApp en un celular Huawei. (Foto: Huawei)

Qué significa “748″ en WhatsApp

El significado de “748″ en WhatsApp puede expresar miles de cosas.

Pero, como te dijimos anteriormente, esta puede variar dependiendo del contexto en cómo la uses.

Según el portal Espacio Logopédico , indica que estas expresiones suelen ser neologísmos que usan más los adolescentes para encubrir ciertas frases.

, indica que estas expresiones suelen ser neologísmos que usan más los adolescentes para encubrir ciertas frases. Es de esa manera que el número “748″ significará “Vete al infierno”.

Donde “7″ es “Vete”, “4″ es “al” y “8″, infierno.

También puede tener usarse en chats en inglés como “Go to the hell”.

La palabra puede ser utilizada en caso te hayas peleado con una persona.

Los pasos para compartir mensajes con la tecla “Enter” de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho, se desplegarán varias opciones.

