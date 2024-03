Una de las cosas que muchos usuarios temen al momento de pasar sus documentos de un equipo a otro es el de perder sus conversaciones de WhatsApp. Tal es el caso con los dispositivos de Huawei, pues, cabe precisar, que estos terminales no cuentan con los servicios de Google y, como consecuencia, es casi imposible acceder y recuperar tu copia de seguridad almacenada en la nube de Google Drive. Sin embargo, durante mucho tiempo he estado usando un truco para poder pasar mis chats, además de videos, fotos y stickers, de forma fácil y sencilla. El único requisito es que tengas un cable USB Tipo-C a USB Tipo-C para poder conectarlo a ambos dispositivos, el resto deberás hacerlo con todos los pasos que te recomiendo en este tutorial. Eso sí, no hay necesidad de bajar programas que te prometen trasladar tus archivos ya que pueden traer malwares, además no tienes por qué pagar.

Cómo pasar tus chats de WhatsApp a un celular Huawei

Lo primero será reestablecer de fábrica tu celular Huawei en caso ya lo hayas configurado .

. Si no es así, debes hacer una copia de seguridad o rescatar los archivos que más te interesan.

Ahora cuando reinicie, se te mostrará la pantalla sobre si deseas importar aplicaciones de un teléfono anterior.

Dile que “Sí” y en el otro teléfono que vas a dejar de usar, descarga Phone Clone

WHATSAPP | Con este programa podrás recuperar todos tus chats y pasarlos a tu celular Huawei. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Allí deberás escanear el código QR o simplemente colocar la dirección Wifi de manera manual .

. Cuando hayan establecido comunicación, solo anda a Aplicaciones y selecciona WhatsApp.

Tras ello solamente queda seguir en el teléfono nuevo de Huawei.

WHATSAPP | Te recomiendo siempre usar el modo manual para evitar inconvenientes. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Una vez termines de configurado el terminal, verás que la app de WhatsApp ya está instalada.

Solo queda iniciar sesión con tu número de teléfono, recibe el código de verificación.

Y antes de poner tu nombre, se te dirá que se ha encontrado una copia de seguridad, simplemente dale en reestablecer.

Finalmente podrás tener todos tus chats de WhatsApp en tu celular Huawei.

