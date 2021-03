Para aquellos que han comprado un iPhone, se dieron con la sorpresa de que no pueden pasar sus conversaciones de WhatsApp desde un dispositivo Android a menos que usen algunos programas en la computadora. Para ello deberán estar conectados ambos programas.

Sin embargo, la mayoría de estos programas suelen cobrar demasiado por una suscripción que solo usarás una sola vez. La gran parte de ellos tiende a pedirte hasta 20 dólares por un mes de uso de la plataforma. ¿Lo harías?

Sin lugar a dudas si tu respuesta es no, no te preocupes, porque se ha descubierto una manera muy sencilla para que no tengas que empezar desde ceros todos tus chats de WhatsApp .

Existen dos maneras para hacerlo y, en cada una de ellas, te mostraremos los pasos correspondientes y al detalle para que no cometas alguna equivocación y tus conversaciones terminen siendo borradas por completo. Los trucos los ha compartido la web Xataka Móvil .

CÓMO PASAR TUS CONVERSACIONES DE WHATSAPP DE ANDROID AL IPHONE

Lo primero que debemos hacer es ingresar a la conversación que queremos transferir en WhatsApp.

Tras ello, pulsa los tres puntos de la parte superior de la conversación.

Allí deberás pulsar sobre Exportar chats.

En ese momento se abrirá una ventana en donde podrás exportar tu conversación, en formato txt, a tu correo o a la app que desees.

Ahora simplemente descárgalos en tu iPhone y listo, ya los tendrás sin ningún problema.

De esta manera podrás exportar todas tus conversaciones de WhatsApp en un iPhone. (Foto: MAG)

CÓMO PASAR TUS CONVERSACIONES DE WHATSAPP DEL IPHONE A ANDROID