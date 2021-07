¿Eres de las personas que odia o ama las notificaciones de WhatsApp ? ¿Las consideras útiles en tu vida? Pues te comentamos que esta aplicación de mensajería instantánea tiene la capacidad de personalizar las notificaciones de los chats individuales y grupales. Asimismo, la referida plataforma perteneciente Facebook cuenta con diferentes mecanismos para hacerlo de acuerdo al sistema operativo que tengas, ya sea Android de Google o iOS de iPhone.

De repente quieres silenciar las notificaciones de un grupo de WhatsApp, que no aparezcan en la parte superior de la pantalla cuando estás haciendo otras cosas en tu móvil, que no vibre el celular cuando recibes un mensajes, cambiar el tono del mensaje o llamada a través de la app, etc., pues aquí te enseñaremos las rutas para que puedas personalizar las notificaciones de tu WhatsApp desde un equipo Android o iPhone.

CÓMO PERSONALIZAR LAS NOTIFICACIONES EN ANDROID

Ingresa a WhatsApp y dirígete a los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha.

y dirígete a los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha. Se desplegarán varias opciones y tienes que presionar en ‘Ajustes’ e ingresar a ‘Notificaciones’.

PUEDES CAMBIAR LAS NOTIFICACIONES DE MENSAJES, CHATS GRUPALES Y LLAMADAS

‘Tono de notificación’: puedes elegir un tipo de sonido cuando recibas mensajes.

puedes elegir un tipo de sonido cuando recibas mensajes. ‘Vibración’: Desactiva o activa la vibración al momento de recibir mensajes, su duración puede ser ‘Larga’ o ‘Corta’.

Desactiva o activa la vibración al momento de recibir mensajes, su duración puede ser ‘Larga’ o ‘Corta’. ‘Notificación Emergente’: solo está disponible para los usuarios que tengan una versión Android 9 o menor. Esta te permitirá ver las notificaciones y responderlas en el centro de la pantalla.

solo está disponible para los usuarios que tengan una versión Android 9 o menor. Esta te permitirá ver las notificaciones y responderlas en el centro de la pantalla. ‘Color de luz’: para las notificaciones de mensaje.

para las notificaciones de mensaje. ‘Notificaciones de alta prioridad’: para mostrar vistas previas de las notificaciones en la parte superior de la pantalla.

para mostrar vistas previas de las notificaciones en la parte superior de la pantalla. Si quieres reestablecer los ajustes de notificaciones dirígete a los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha y presiona ‘Restablecer notificaciones’.

CÓMO PERSONALIZAR LAS NOTIFICACIONES DE UN CHAT INDIVIDUAL O GRUPAL

Ingresa a un chat grupal o individual.

Presiona el nombre del chat grupal o individual que se encuentra en la parte superior de la conversación.

Ahora, dirígete a ‘Personalizar notificaciones’.

‘Personalizar notificaciones’. Las anteriores notificaciones son para todas las conversaciones individuales y grupales, aquí puedes personalizar una sola como el tono de notificación, vibración, luz y notificación en alta prioridad.

Cuando presionas el nombre de la conversación también puedes silenciar las notificaciones de ese chat por 8 horas, 1 semana o para siempre.

CÓMO PERSONALIZAR LAS NOTIFICACIONES EN IOS (IPHONE)

De acuerdo con WhatsApp existen hasta tres tipos de notificaciones:

existen hasta tres tipos de notificaciones: ‘Sonidos’: sirve para reproducir una alerta audible.

sirve para reproducir una alerta audible. ‘Alertas ' y ‘banners’: se utiliza para que puedas responder los mensajes a través de una alerta o banner que aparecerá en la pantalla por unos segundos.

se utiliza para que puedas responder los mensajes a través de una alerta o banner que aparecerá en la pantalla por unos segundos. ‘Insignias’: en esta aparece una imagen o número en el icono de la aplicación.

PERSONALIZAR NOTIFICACIONES EN IOS (IPHONE)

Desde un móvil iPhone ingresa a WhatsApp y dirígete a ‘Configuración’.

y dirígete a ‘Configuración’. Ahora, asegúrate que la sección ‘Notificaciones’ esté habilitada para notificaciones de mensajes y grupos.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.