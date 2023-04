WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más reconocidas, debido a que cuenta con varias opciones para satisfacer las necesidades de los usuarios, por ello, se ha vuelto bastante popular. Asimismo, tiene ajustes para mejorar la privacidad de la cuenta como es ocultar la foto de perfil y que nadie la pueda ver.

En ese sentido, si no quieres mostrar tu rostro a tus nuevos contactos o simplemente no deseas que sepan cuál es la imagen que sueles usar, no te preocupes, ya que desde la misma app puedes ocultarla en tan solo instantes y sin recurrir a herramientas externas.

Cabe aclarar que ocultar la foto de perfil de WhatsApp se puede conseguir tanto en Android como en iPhone; no obstante, en esta ocasión te explicamos el paso a paso de este práctico método si cuentas con un celular con iOS. Sigue las indicaciones.

Cómo ocultar tu foto de perfil en WhatsApp

Esconder la foto de perfil en la app de WhatsApp puede ser una de las cosas más sencillas de hacer, pero también necesarias si lo que deseas es mantener tu privacidad al máximo. Aquí te explicamos cómo realizar este proceso desde un iPhone.

Primero, abre la app de WhatsApp.

Tras esto, entra en el apartado “Chats”.

Ahora, toca en el menú, seguido de “Ajustes”.

Entre las alternativas, elige “Privacidad”.

Escoge “Foto del perfil”.

Tras esto, dale a “Nadie”.

Finalmente, regresa a la interfaz principal y listo.

Con toda esta configuración podrás ocultar tu foto de perfil de tus contactos y, aunque ellos no puedan ver la imagen, tú seguirás visualizándola normalmente.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

