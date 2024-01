A veces ya no necesitamos usar WhatsApp en un dispositivo móvil ya sea porque era de nuestro ex trabajo o simplemente porque cambiaremos de número. Sin embargo, a veces cuando borramos nuestra cuenta por siempre, perdemos no solo conversaciones, sino también algunas fotos y, sobre todo, los stickers que hemos creado.

Para que no tengas que volver a cargar uno por uno tus pegatinas, o tener que pedírselo a todos tus amigos, es necesario rescatarlos. ¿Cómo se hace en WhatsApp? Pues si has tomado la radical decisión de eliminar la cuenta, debes seguir todos estos pasos para poder obtener los stickers que más deseas conversar.

Eso sí, para ello es necesario una aplicación de terceros que deberás contar en tu celular y misma que te pedirá permisos para poder ingresar a tus archivos personales.

Cómo recuperar tus stickers de WhatsApp si vas a eliminar tu cuenta

Lo primero es descargar la aplicación “Stickers personales para WhatsApp”.

Esta se encuentra en la tienda de apps, así que aquí te damos el enlace para bajarlo desde Google Play .

. Cuando lo abras deberás ir a tu almacenamiento interno.

Luego anda a Android, WhatsApp, Com.WhatsApp.

En ese instante volverás a ver la carpeta WhatsApp, Media y luego verás muchos archivos.

WHATSAPP | Este es el programa que debes usar para recuperar tus stickers de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Entre ellas se encuentra Sticker.WhatsApp

Abre esa carpeta e importa todos los stickers que hay allí.

Trata de separar las pegatinas en movimiento y las estáticas.

Cuando abras tu nueva cuenta de WhatsApp, simplemente debes presionar en “Stickers personales para WhatsApp”: “Añadir a WhatsApp” y listo.

Todas tus pegatinas formarán parte del chat.

